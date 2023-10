Spełniamy swoje marzenia, bo marzeniem każdej zawodniczki jest wyjazd na igrzyska, a my to zrobiłyśmy. Jesteśmy dumne z siebie, jesteśmy dumne z naszego trenera, bo naprawdę zmienił w nas wszystko: mental, zaangażowanie i wiarę. Kiedyś mogłyśmy tylko o tym pomarzyć, a teraz tam jedziemy. To jest coś niesamowitego

~ mówiła przed kamerą Polsatu Sport.