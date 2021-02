Maciej Muzaj nie pogra w Perugii? Ma być dopiero trzecią opcją

Od pewnego czasu media spekulują, że po rozwiązaniu kontraktu z Uralem Ufa Maciej Muzaj ma przenieść się do Perugii. Prezes włoskiego giganta wcale jednak nie potwierdził tych doniesień. - Maciej Muzaj w naszym klubie jest dopiero planem C - powiedział Gino Sirci.

Muzaj rozstał się z klubem z Ufy w nie najlepszych stosunkach. Prezes klubu Walerij Bagmietow w mocnych słowach skomentował rozstanie z polskim zawodnikiem.

- Mieliśmy nadzieję, że Muzaj będzie naszym głównym bombardierem, ale niestety tak się nie stało. Rybakow ograł go. Muzaj nie spełnił oczekiwań. Długo oczekiwaliśmy od niego więcej, ale z jakiegoś powodu nie osiągał w tym roku rezultatów, nie pasował do nas - powiedział. - Czy Muzaj jest gwiazdą? Na taki status należy zasłużyć - dodał.

Prezes rosyjskiego klubu w wywiadzie udzielonym dla portalu sport.business-gazeta.ru poinformował, że na Muzaja już czeka Sir Safety Conad Perugia. - Odchodzi do dobrego klubu, gdzie spotka się z trenerem reprezentacji. Tam na niego czekają - powiedział.

Co ciekawe szef włoskiego giganta Gino Sirci wcale tego nie potwierdził. Przyznał, że Muzaj jest dopiero planem C dla ekipy Vitala Heynena.

- Naszym planem A jest doprowadzenie do szczytowej formy Aleksandara Atanasijevicia. On przeszedł operację, a potem zachorował na koronawirusa. Mamy jeszcze dwa i pół miesiąca do końca rozgrywek. Wierzymy, że wróci do swojego rytmu - powiedział.

Planem B Perugii jest Thijs ter Horst, który jest nominalnym przyjmującym. W tym sezonie w związku z problemami zdrowotnymi atakujących występował jednak na pozycji bombardiera. Jak przyznał Sirci Muzaj ma być dopiero trzecim rozwiązaniem w drużynie trenera Heynena!

Włoskie media donoszą, że transfer polskiego atakującego jest potwierdzony i ma zostać oficjalnie ogłoszony w najbliższych dniach.

