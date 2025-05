Ma worek medali, a w kadrze go nie było. Polski siatkarz mówi o decyzjach Nikoli Grbicia

Rafał Szymura wyróżniał się wśród zawodników, którzy w pierwszym tygodniu maja stawili się na zgrupowaniu w Spale na wezwanie selekcjonera Nikoli Grbicia . Dookoła była głównie młodzież, a trener sam przyznał, że część zawodników chce dopiero przetestować z myślą o ich rozwoju do igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 r.

W przypadku Szymury jest nieco inaczej. To siatkarz gotowy do gry o wysokie cele - w sierpniu skończy 30 lat i był w tej grupie najstarszy. Na swoją markę w PlusLidze pracuje od dawna. Wystarczy zerknąć na jego gablotę z medalami. Jest w niej sześć krążków zdobytych w PlusLidze, w tym cztery złote. Do tego są srebrne medale za dwa przegrane finały Ligi Mistrzów, Puchar i dwa Superpuchary Polski. Reklama

O jego występach w reprezentacji pamiętają jednak wyłącznie ci, którzy wnikliwie śledzą wszystkie mecze kadry. Co prawda ma zapisane na koncie medale Pucharu Świata 2019 i Ligi Narodów 2022, ale to były tylko epizody. Grbić powołał go do kadry w swoim pierwszym sezonie w Polsce, potem dla przyjmującego nie było już miejsca.

Byłem może w kręgu zainteresowania, ale nie rozmawiałem o tym z trenerem. To jego decyzja, koniec końców to on decyduje, kto gra. Miał wynik, kadra zdobyła sporo. Fajnie, że teraz jestem ~ uśmiecha się siatkarz.

Siatkówka. Rafał Szymura czekał na szansę trzy lata. Tak mówi o decyzjach Nikoli Grbicia

Szymura walczy jednak o miejsce na pozycji, na której rywalizacja w reprezentacji Polski jest największa. Grbić może wybierać z szerokiego grona znakomitych przyjmujących. Wilfredo Leon podbił właśnie PlusLigę z Bogdanką LUK Lublin , której wielką gwiazdą jest również Tomasz Fornal. Kamil Semeniuk pracuje na swoją markę we Włoszech, Aleksander Śliwka w Japonii. Igrzyska w Paryżu z powodu konkurencji w składzie przegapili Bartosz Bednorz czy Artur Szalpuk. O Szymurze, mimo sukcesów w PlusLidze, mówiło się mniej.

"Nie czuję się niespełniony w kadrze" - przekonuje jednak Szymura w odpowiedzi na pytanie wysłannika Interii Sport do Spały.

Na mojej pozycji jest taka rywalizacja, że nieważne, kto będzie, poziom cały czas będzie ten sam: równy, wysoki, jeśli nie najwyższy. Jestem chyba piątym czy szóstym wyborem na tej pozycji. Jeśli tylko dostanę szansę, będę starał się ją wykorzystać. Na pewno moim celem jest gra na mistrzostwach świata i będę dążył do tego, by trener mnie dostrzegł, dał mi szansę ~ zaznacza siatkarz ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle.

Właśnie po sezonie w ZAKS-ie Szymura wrócił do reprezentacji Polski. Wcześniej przez cztery lata występował w JSW Jastrzębskim Węglu, gdzie nie zawsze był podstawowym zawodnikiem. To zmieniło się dopiero w ostatnim sezonie w tamtym klubie. A w Kędzierzynie-Koźlu na Szymurę postawił trener Andrea Giani, selekcjoner reprezentacji Francji. Obok Bartosza Kurka, atakującego ZAKS-y, Szymura był jedną z czołowych postaci zespołu. Reklama

Właśnie w regularnej grze w podstawowej szóstce siatkarz upatruje powodu, dla którego Grbić znów po niego sięgnął.

"Od dwóch lat, od kiedy rozegrałem cały sezon w Jastrzębiu, i teraz kolejny, to jednak robi różnicę. Wcześniejsze lata były różne. Raz grałem pół sezonu, raz nie grałem. Dwa ostatnie sezony zbudowały mnie psychicznie, jeśli chodzi o czucie tego, co potrafię. Wiem ze swojego doświadczenia w Jastrzębiu: mimo że forma na treningach jest ok, przychodzi mecz i nie ma pewności siebie - takiej, jaką teraz mam cały czas. Wiem, co potrafię w danym momencie na boisku. Myślę, że jestem ukształtowany jako zawodnik. W karierze siatkarza są różne etapy, trzeba sobie z nimi radzić. Na pewno trzeba mieć mocny charakter i być cierpliwym" - opisuje swoją drogę Szymura.

Liga Narodów siatkarzy. Nikola Grbić podjął decyzję. Rafał Szymura zdradza plany selekcjonera

Siłą przyjmującego ma być doświadczenie i wiara we własne umiejętności, ale również spokój. Dla wielu młodych zawodników na zgrupowaniu kadry wszystko jest nowe, a w kontakcie z selekcjonerem i utytułowanymi kolegami może pojawić się stres. "Mam to już za sobą. Pełen luz, co ma być, to będzie" - z uśmiechem kwituje Szymura. Ale i podkreśla, jak wielkim wyróżnieniem jest każdy mecz w reprezentacyjnej koszulce. Reklama

Niemal 30-letni zawodnik stawia przed sobą jasny cel: mistrzostwa świata. W tak dużej imprezie z reprezentacją jeszcze nie wystąpił. Drogą do tego celu mają być treningi w Spale, ale też występy w meczach reprezentacji w pierwszej fazie sezonu. Można zakładać, że Szymura dostanie szansę w sparingowych spotkaniach w ramach turnieju Silesia Cup pod koniec maja.

Siatkarz zdradza jednak, że Grbić ma wobec niego również dalej idące plany. Sięgają pierwszej części Ligi Narodów.

Na pewno mam jechać na pierwszy turniej. Taki jest jego plan, bym jechał do Chin, ale wszystko zależy od zdrowia, dyspozycji sportowej. A potem zależy od tego, jak zagram, jak się pokażę, jaka będzie sytuacja chłopaków, którzy wrócą po graniu, po kontuzjach ~ przyznaje Szymura.

Turniej w Xi’an w Chinach "Biało-Czerwoni" rozpoczną 11 czerwca od meczu z Holandią. Później zmierzą się jeszcze z Japonią, Turcją i Serbią. Szymura będzie jednym z najbardziej doświadczonych przyjmujących w kadrze na ten wyjazd, bo Grbić już zapowiedział, że do Chin nie zabierze żadnego z wicemistrzów olimpijskich - czyli w przypadku przyjmujących Leona, Fornala, Semeniuka ani Śliwki. Mistrzostwa świata na Filipinach będą rozgrywane od 12 do 28 września.

Reklama Rafał Szymura: Liga nas zweryfikuje, ale jestem optymistycznie nastawiony. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Siatkarze ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle, od lewej Marcin Janusz i Rafał Szymura / Grzegorz Wajda/REPORTER / Reporter

Rafał Szymura w barwach reprezentacji Polski / volleyballworld.com / materiał zewnętrzny