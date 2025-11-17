Ma polskie korzenie, jest reprezentantem innego kraju. Polska przegapiła wielki talent

Michał Łasko, Kamil Rychlicki, Wassim Ben Tara - co ich wszystkich łączy? Chociaż posiadają polskie korzenie, wybrali grę dla innych reprezentacji, aniżeli Biało-Czerwoni. Dwaj pierwsi święcili sukcesy w Italii, a Ben Tara sięgał po trofea z Tunezją. Chciałby jednak móc grać dla kadry Nikoli Grbicia. Na przeszkodzie w tym wypadku stoją jednak przepisy.

Arthur Szwarc mógł grać dla Polski. Wybrał Kanadę

Nieco inaczej wygląda sytuacja Arthura Szwarca, który reprezentuje Kanadę. Jego rodzice pochodzą z Polski, jednak wyemigrowali do kraju liścia klonowego. Jak podkreślał w wywiadach siatkarz, który płynnie mówi w naszym języku, jego mama i tata dbali, by w domu mówiono po polsku.

Chociaż Szwarc ma polski paszport, a gra dla Biało-Czerwonych w tej sytuacji nie powinna stanowić problemu z administracyjnego punktu widzenia, już przed laty zdecydował, że będzie reprezentował barwy kraju, w którym spędził większość życia - Kanady. Tym samym Polska przegapiła wielki talent - próżno szukać informacji, czy doszło do prób przekonania siatkarza do zmiany decyzji.

Z Kanadą wystąpił w ubiegłym roku na igrzyskach olimpijskich. Kraj klonowego liścia przegrał jednak wszystkie trzy spotkania grupowe - z Serbią, Francją i Słowenią i już na starcie pożegnał się z turniejem.

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Indykpol AZS Olsztyn. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Szwarc jednak w Polsce. Podpisał kontrakt z AZS-em Olsztyn

Latem Szwarc zdecydował się na odważny krok i podpisał kontrakt z Indykpolem AZS Olsztyn. Tym samym po latach spędzonych we Francji i Włoszech dane mu było podjąć się rywalizacji w ojczyźnie rodziców.

Mam tutaj rodzinę i bliskich przyjaciół, którzy mam nadzieję, że również będą mogli uczestniczyć w emocjonujących meczach, jakie czekają nas w Polsce. Chcę po prostu poczuć atmosferę, sprawdzić swoje możliwości i podejść do tego z nową energią oraz świeżym spojrzeniem

Nowy zespół 30-letniego atakującego sezon w PlusLidze rozpoczął kapitalnie - drużyna z Olsztyna ma na koncie pięć zwycięstw i porażkę i zajmuje pozycję lidera tabeli. Wkład Szwrca w sukcesy mógł być dużo większy, jednak od początku rozgrywek zmaga się on z problemami zdrowotnymi.

Athur Szwarc w barwach Indykpol AZS-u Olsztyn PAWEL PIOTROWSKI/400MM Newspix.pl

Arthur Szwarc w reprezentacji Kanady Natalia Kolesnikova AFP

Arthur Szwarc Orhan Cicek AFP