Ma 17 lat, dostał powołanie od Grbicia. Tak mówi o selekcjonerze Polaków

W czwartek 16 kwietnia w końcu poznaliśmy całą listę zawodników powołanych do szerokiej kadry reprezentacji Polski siatkarzy. Nikola Grbić zaskoczył, dając szansę aż dwunastu debiutantom.

W tym godnie znalazł się m.in. Jakub Przybyłkowicz. Kiedy otrzymywał powołanie, nie miał jeszcze skończonych siedemnastu lat. Z tego powodu pierwszą osobą, która dowiedziała się o jego wyróżnieniu, była... mama.

- Był to nietypowy początek… Trener odezwał się do mojej mamy, bo okazało się, że w systemie jest podany jej numer. Oczywiście mama bardzo się zdziwiła, że napisał do niej trener Nikola i od razu dała mi znać. Napisała do mnie, kiedy byłem u fryzjera i powiedziała żebym się z nim skontaktował. Wysłała mi do niego numer, trener się odezwał i powiedział, że chce dać mi szansę i że będziemy się widzieć 3 maja na zgrupowaniu - opowiadał rozgrywający KS Lechii Tomaszów Mazowiecki, który został najmłodszym zawodnikiem w historii polskiej siatkówki powołanym do seniorskiej kadry.

Obecnie Przybyłkowicz przebywa już na zgrupowaniu. W czwartek 7 maja obchodzi 17. urodziny. Z pewnością jeszcze kilka miesięcy temu nie przypuszczał, że przyjdzie mu świętować w takich okolicznościach.

- To dla mnie piękny czas. Chcę go jednak jak najlepiej wykorzystać. Bardzo chciałem zobaczyć, jak to wszystko tutaj w reprezentacji wygląda, jak tutaj chłopaki się porozumiewają ze sobą, jak wygląda praca z trenerem, praca na siłowni i ta cała otoczka reprezentacji - mówi w rozmowie z "WP SportoweFakty".

Młody zawodnik lubuje się w nieszablonowych zagraniach. - Czy zawsze mi to wychodzi? To już inna kwestia - przyznaje. Na jego pozycji w przeszłości występował również sam Nikola Grbić.

- Już po kilku dniach pracy w Spale dużo się nauczyłem od trenera. Grbić na pewno jest przykładem tego, że warto ciężko pracować. Kiedyś był znakomitym rozgrywającym i bardzo go za to cenię - mówi 17-latek o selekcjonerze reprezentacji Polski. - Mam z tyłu głowy to, że później najprawdopodobniej pojadę na turnieje z kadrą do lat 18. Nie rozmawiałem jednak jeszcze z Nikolą Grbiciem na temat mojej roli w kadrze - uzupełnia.

Srebrni medaliści MŚ do lat 19 z 2025 r. Medal pomógł zdobyć Jakub Przybyłkowicz, powołany do kadry przez Nikolę Grbicia volleyballworld.com materiały prasowe

