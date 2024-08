Łzy na boisku i niebotyczny wynik. Historyczny ćwierćfinał siatkarek w Paryżu

Chinki zbudowały przewagę w końcówce. Przy stanie 20:17 dla rywalek Santarelli poprosił o przerwę. Zaczął szukać pomocy rezerwowych, ale Chinki nie dały się dogonić. W pierwszym secie świetnie spisały za to ich przyjmujące - Yingying Li i Zhu Ting . Chiński zespół zachwiał się jednak przy prowadzeniu 24:20, ale w końcu zagrywkę zepsuła Ilkin Aydin i to zespół z Azji wygrał pierwszą partię.

Turcja odmieniła mecz, ale straciła ważną zawodniczkę. Łzy w ćwierćfinale

Chinki w Paryżu dotąd spisywały się znakomicie. Wygrały grupę A, zwyciężając we wszystkich trzech spotkaniach . Najwięcej problemów sprawiły im siatkarki z USA, ale i z nimi mistrzynie olimpijskie z Rio de Janeiro uporały się po tie-breaku.

Były jednak i gorsze informacje dla Turczynek: straciły rozgrywającą Cansu Ozbay, która musiała opuścić boisko z kontuzją. Gwiazda tureckiej drużyny zalała się łzami, co może wskazywać na poważny uraz. Jej koleżanki kontrolowały partię, choć w końcówce wynik zaczął im się wymykać z rąk. Po asie serwisowym Linyu Diao prowadziły już tylko 22:21. Turcja się jednak wybroniła, wygrała trzy kolejne akcje i seta.

Dominacja Turczynek trwała w kolejnej partii. Znów szybko odskoczyły na cztery punkty. Chinki nie potrafiły wykorzystać w ofensywie swoich środkowych, które w fazie grupowej błyszczały w najważniejszych meczach. Przede wszystkim nie miały pomysłu na zatrzymanie Vargas. W końcu jednak udało im się poprawić sytuację, znów doprowadziły do wyrównanej końcówki, przegrywały tylko 19:20. Kiedy Vargas wstrzymała rękę w ataku, był remis 24:24. W grze na przewagi dała jednak o sobie znać Karakurt , jej atak z lewego skrzydła zapewnił Turcji wygraną 26:24.

Niebotyczny wynik Melissy Vargas. Turcja z historycznym sukcesem

Czwarty set przyniósł jednak zupełnie nowe otwarcie dla chińskiego zespołu. Tym razem to drużyna z Azji dominowała, prowadziła już 12:4. W końcu Chinki więcej grały środkiem, Zhu Ting znalazła sposób na zatrzymanie w bloku Vargas. Nadal świetnie w ataku prezentowała się też Yingying Li. Kiedy jednak Derya Cebecioglu potrafiła zaskoczyć chińskie przyjmujące zagrywką, a te zaczęły mylić się w ataku, przewaga z ośmiu punktów zmalała do dwóch. Dobrze działał turecki blok, ale do remisu nie doprowadził. Chinki odpowiedziały asem serwisowym, wygrały 25:21.