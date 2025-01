Łukasz Kaczmarek zaczął się kajać, te słowa pójdą w świat. Wspomniał o "fantazji"

Jastrzębski Węgiel w dwóch poprzednich edycjach Ligi Mistrów docierał do finału, ale za każdym razem przegrywał decydujący mecz i wracał do domu bez trofeum. Do trzech razy sztuka - chciałoby się powiedzieć, a mistrzowie Polski od początku bieżących rozgrywek potwierdzają, że są w stanie ponownie stanąć przed szansą wywalczenia prestiżowego pucharu.

Podopieczni Marcelo Mendeza w fazie grupowej dwukrotnie ograli francuski Chaumont VB 52 Haute-Marne, poradzili sobie z SVG Luneburg i Lewskim Sofia, a z drugą z wymienionych ekip w czwartek rozegrali spotkanie rewanżowe. Zwycięstwo dawało im awans do ćwierćfinału , przez co przedstawiciel PlusLigi nie zamierzał odpuszczać meczu z bułgarską ekipą.

Jastrzębski Węgiel męczył się z rywalem. Łukasz Kaczmarek komentuje

Zespół prowadzony przez Mendeza wprawdzie przypieczętował awans do ćwierćfinału, ale nie zrobił tego w imponującym stylu, co po meczu w rozmowie przyznał Łukasz Kaczmarek . Atakujący Jastrzębskiego Węgla zaczął się kajać, mówiąc, że razem z kolegami popełniał zbyt wiele błędów.

"Wszyscy się pewnie spodziewali gładkiego zwycięstwa 3:0. Z naszej strony na pewno nie było to porywające spotkanie. Najważniejsze, że zakończyło się zwycięstwem. Popełniliśmy zbyt wiele błędów w zagrywce, co doprowadziło do takiego wyniku. Musimy się cieszyć z wygranej i awansu do ćwierćfinału" - powiedział cytowany przez PAP.