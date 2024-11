Łukasz Kaczmarek został jednym z najbardziej utytułowanych zawodników w historii ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle. Sięgnął z klubem po 12 tytułów, w tym trzykrotnie wygrał Ligę Mistrzów. Tym razem, po raz pierwszy od sześciu lat, przyjedzie jednak do Kędzierzyna-Koźla w koszulce innej drużyny - Jastrzębskiego Węgla. Przed hitem PlusLigi siatkarz nie ukrywa jednak, jakie uczucia łączą go z ZAKS-ą. Liczy też na występ przeciwko Bartoszowi Kurkowi, który zbliża się do powrotu na boisko.