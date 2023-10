Łukasz Kaczmarek po sezonie zaczął mówić. Zaskakujące słowa, pominął ME

Zagrałem wiele dobrych meczów w swojej karierze, ale gdyby miał wybrać to najlepsze, to będzie to spotkanie z Amerykanami. Ten mecz był moim najlepszym występem reprezentacyjnym, a to też dodatkowa wartość przy wyborze. W ZAKSIE zanotowałem kilka spotkań, w których byłem w gazie. Przede wszystkim mam tu na myśli grę w Lidze Mistrzów. Pojedynek z USA pozostanie ze mną do końca życia. To było pierwsze starcie w kadrze o stawkę, o jaką nie grałem nigdy wcześniej w roli podstawowego siatkarza. Zagrałem do tego momentu wiele ważnych spotkań, ale w wydaniu klubowym

~ zaznaczył Polak w rozmowie z "Wprost.pl".