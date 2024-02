Chaos w meczu ZAKSY i zakasujące zachowanie Łukasza Kaczmarka. Dziennikarka wyjaśnia

"Nie wiem, co mu powiedział Aleksander Śliwka. Łukasz to chłopak emocjonalny, po części go rozumiem, natomiast takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Ja wiem, że on nie chciał źle dla nas, to są emocje, które w nim buzują (...) Ewidentnie (Łukasz Kaczmarek - przyp.red.) trafił w boisko. To nie jest fajne, gdy sędziowie liniowi, którzy są z Polski, sprawiają wrażenie, jakby kibicowali przeciwnikowi. Tym bardziej w ważnych momentach. To go rozwścieczyło" - mówił Polak na antenie Polsatu Sport.