Łukasz Kaczmarek otarł się o rekord. Mistrzowie Polski gonią lidera

Hala wypełniona kibicami i ambitna walka nie wystarczyły, by pokonać mistrzów Polski. Cuprum Stilon Gorzów Wielkopolski podejmował Jastrzębski Węgiel i zdołał urwać faworytom seta, ale ostatecznie to goście zwyciężyli 3:1. Dzięki temu jastrzębianie pozostają na podium siatkarskiej PlusLigi i zmniejszają dystans do lidera. Po raz kolejny z dobrej strony zaprezentował się Łukasz Kaczmarek, który zdobył aż sześć punktów blokiem. Najlepszym zawodnikiem spotkania został jednak Anton Brehme.