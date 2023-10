"To spotkanie było dla nas ciężkie pod względem mentalnym, bo graliśmy pięć miesięcy na pełnych obrotach , ale daliśmy radę. To właśnie jest piękne zakończenie tego sezonu. Pokazujemy, że nawet w tych trudnych momentach jesteśmy w stanie wykrzesać coś. (...) Na tym turnieju walczyliśmy przede wszystkim z głową i fizyką. Zdobyliśmy ten najcenniejszy bilet do Paryża. Kończymy najlepszy sezon w historii polskiej siatkówki. O tym pamiętajmy " - powiedział po meczu Łukasz Kaczmarek na antenie "TVP.Sport".

Łukasz Kaczmarek nie gryzie się w język. Przejmujące słowa naszego asa

Kaczmarek zdradził receptę na ataki krytyków. Dużą rolę odegrali jego bliscy, którzy wspierają go w trudnych chwilach."Najważniejsze to patrzeć przed siebie i skupiać się na tych, którzy chcą dla nas jak najlepiej (...) Nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele wyrzeczeń kosztuje nas ten sport. Jak mało czasu spędzamy z rodziną i dziećmi. Każdy ma słabości - my na boisku, ktoś inny w pracy, czy gdzieś indziej. To nie do końca sprawiedliwe, gdy dotyka nas hejt, biorąc pod uwagę, jak wiele czasu poświęcamy na to, by móc odnosić sukcesy dla polskiej siatkówki i jej fanów" - dodał zawodnik.