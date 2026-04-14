Ludzie w samolocie byli w szoku. Nie mogli uwierzyć jak się ubrał

Szymon Łożyński

Szymon Łożyński

Gdy Wilfredo Leon wsiadł do samolotu w jedną z pierwszych podróży do Polski, zupełnie nie był przygotowany na warunki atmosferyczne, jakie zastał po wylądowaniu. Wówczas z pomocą siatkarzowi ruszyła jego przyszła żona, Małgorzata.

Wilfredo Leon w barwach reprezentacji Polski
Wilfredo LeonMark Fredesjed CristinoGetty Images

Wilfredo Leon jest jedną z największych gwiazd siatkówki i ulubieńcem polskich kibiców. Od 2024 roku reprezentuje barwy Bogdanki LUK Lublin. Pierwszy sezon gry na parkietach PlusLigi Leon od razu zwieńczył mistrzostwem Polski.

W obecnym jego Bogdanka nadal jest w grze o obronę tytułu. W poniedziałek klub z Lublina rozpoczął półfinałową rywalizację z PGE Projektem Warszawa i "na dzień dobry" pokonał na wyjeździe stołeczny zespół 3:1.

Teraz rywalizacja przeniesie się na wschód Polski, a drugie starcie między Bogdanką a Projektem zaplanowano na sobotę 18 kwietnia na godzinę 18:00.

Zobacz również:

Mikołaj Sawicki (numer 5)
Reprezentacja siatkarzy

Polski siatkarz niesłusznie oskarżony, po decyzji zabrał głos. To nie koniec

Paweł Nowak
Paweł Nowak

Sam Wilfredo Leon jest kluczową postacią nie tylko dla swojej ligowej drużyny. Od kilku lat przyjmujący gra także pierwsze skrzypce w reprezentacji Polski, z którą przez kilka lat osiągnął ogromną liczbę sukcesów. W 2023 roku wywalczył mistrzostwo Europy, 12 miesięcy później wicemistrzostwo olimpijskie, a przed rokiem brązowy medal mistrzostw świata.

Poza sukcesami na parkiecie, Leon odnalazł szczęście także w życiu prywatnym. W tym roku siatkarz oraz jego żona Małgorzata będą obchodzić dziesiątą rocznicę ślubu. Mają trójkę dzieci: dwie córki Natalię oraz Selenę i syna Cristiana. Rodzina promienieje szczęściem, co widać chociażby na zdjęciach w mediach społecznościowych.

Leon swoją żonę po raz pierwszy spotkał na turnieju ówczesnej Ligi Światowej w Gdańsku. Jego wybranka serca pracowała podczas zawodów jako dziennikarka. Pięć lat później oboje powiedzieli już sobie "tak".

Ludzie w samolocie byli w szoku, gdy zobaczyli jak Leon się ubrał

Zanim jednak zostali małżeństwem, pani Małgorzata musiała "uratować" swojego partnera na lotnisku. W jedną z pierwszych podróży do Polski przyjmujący ubrał się bowiem niezbyt adekwatnie do warunków, jakie wówczas panowały w naszym kraju. Gdy Leon wylatywał z Kuby były tam upały. W Polsce z kolei panował mróz. Różnica sięgała 40 stopni Celsjusza.

Tymczasem siatkarz wsiadł do samolotu w cienkich adidasach i tylko z jedną bluzą. Na pokładzie ludzie nie dowierzali, gdy popatrzyli na strój sportowca.

- Ludzie w samolocie patrzyli na mnie z miną, że gość chyba nie wie, gdzie jest - opisywał Leon w programie "W cieniu sportu" w Onecie u Łukasza Kadziewicza.

Na lotnisku późniejsza żona wicemistrza olimpijskiego szybko zaopiekowała się swoim ukochanym. Miała przygotowaną kurtkę oraz zabrała go na ciepłą herbatę.

Zobacz również:

Kacper Tomasiak na gali PKOl
Sportowe życie

Tomasiak oficjalnie milionerem. Niebywałe, jak zareagował i co ogłosił

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha
Siatkarz w czerwonej koszulce z białymi napisami i logotypami, patrzący w górę, z uniesionymi dłońmi, stojący na hali sportowej podczas meczu.
Wilfredo LeonPiotr Matusewicz East News
Mężczyzna w eleganckim garniturze i krawacie stoi na tle nowoczesnych, podświetlonych elementów dekoracyjnych. Ma słuchawkę w uchu i neutralny wyraz twarzy.
Wilfredo LeonFilip NaumienkoEast News
Siatkarz w czarno-żółtym stroju sportowym widoczny na pierwszym planie podczas meczu, z wyraźnym wyrazem skupienia lub rozczarowania na twarzy, w tle rozmazane postaci innych zawodników.
Wilfredo LeonPiotr Matusewicz East News
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski - Zastal Zielona-Góra. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja