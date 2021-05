LN siatkarek. Polki zaczynają maraton: 15 meczów w 27 dni

Polskie siatkarki we wtorek we włoskim Rimini rozpoczynają prawdziwy maraton - w ciągu 27 dni rozegrają 15 meczów. "Nie ukrywam, że przystępujemy do Ligi Narodów z wielkim znakiem zapytania" – powiedział PAP selekcjoner Jacek Nawrocki.

