W czwartek rozegrano ostatnie mecze pierwszych turniejów Ligi Mistrzów siatkarzy w grupach A, B i C. Swoje spotkania wygrały PGE Skra Bełchatów i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Zwycięstwa odniosły również Zenit Kazań z Bartoszem Bednorzem oraz Sir Sicoma Monini Perugia z Wilfredo Leonem w składzie.

Siatkarze Grupy Azoty ZAKSA po trzech zwycięstwach po 3:0 w turnieju w Kędzierzynie-Koźlu prowadzą w tabeli grupy A z kompletem dziewięciu punktów. Drugie miejsce zajmuje PGE Skra Bełchatów, która wywalczyła sześć punktów i będzie gospodarzem drugiego turnieju (26-28 stycznia).

W meczu kończącym pierwszy turniej grupy B w Tours siatkarze Sir Sicoma Monini Perugia pewnie pokonali Tours VB 3:0. Wilfredo Leon wywalczył w tym meczu 17 punktów (12/21 w ataku 57 procent skuteczności, 4 asy serwisowe i 1 blok). Reprezentant Polski otrzymał nagrodę MVP za to spotkanie. We wcześniejszych grach tego turnieju ekipa trenera Vitala Heynena przegrała 1:3 w hitowym starciu z Cucine Lube Civitanova, a Tours VB uległ Lube 0:3. Ze względu na pozytywne wyniki testów na koronawirusa w turnieju nie wziął udziału Arkas Spor Izmir. Rywalom tureckiego zespołu zostały przyznane zwycięstwa walkowerem. Perugia będzie w lutym gospodarzem drugiego turnieju.

W rozgrywanym w Berlinie turnieju grupy C Zenit Kazań niespodziewanie męczył się z ACH Volley Lublana. Ekipa Władimira Alekno wygrała 3:1, przegrywając w drugim secie 19:25 i tocząc zaciętą walkę z niżej notowanym przeciwnikiem w setach trzecim (25:23) oraz czwartym (28:26). Bartosz Bednorz zdobył w całym meczu 15 punktów (14/29 w ataku 48 procent skuteczności, jeden as serwisowy). Uczestnikiem berlińskiej imprezy miał być Jastrzębski Węgiel, który wycofał się jednak z powodu zakażeń koronawirusem. CEV nałożył walkowery na polski klub w każdym z trzech spotkań. Zenit zakończył pierwszy turniej z kompletem punktów i ma w perspektywie drugie zawody we własnej hali.

RM, Polsat Sport

