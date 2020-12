LM siatkarzy. Rusza walka w grupie kędzierzynian i Skry, w Berlinie bez Jastrzębia

Już we wtorek, pierwszego dnia turnieju grupy A Ligi Mistrzów w Kędzierzynie-Koźlu, dojdzie do pojedynku siatkarzy miejscowej Grupy Azoty i PGE Skry Bełchatów. W Berlinie odbędą się trzydniowe zmagania gr. C, z udziału w których zrezygnował Jastrzębski Węgiel.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz - E.Leclerc Moya Radomka Radom 1:3 - skrót (POLSAT SPORT). WIDEO Polsat Sport

Po raz pierwszy w historii w fazie grupowej LM znalazły się cztery polskie kluby. Poza wymienionymi stawkę uzupełnia VERVA Warszawa Orlen Paliwa, która w przyszłym tygodniu rozpocznie rywalizację w grupie D.

Reklama

Rekordowa liczba zespołów PlusLigi to efekt zmian w formule rozgrywek. Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej (CEV) ze względu na skutki pandemii Covid-19 rozszerzyła grono drużyn startujących w kwalifikacjach, z czego skorzystali jastrzębianie. Przebijanie się przez eliminacje nie było w ich wypadku łatwe. Pierwotnie na tym etapie miały zostać rozegrane dwa turnieje, ale z powodu koronawirusa ten mający się odbyć w Polsce został odwołany. Podopieczni trenera Luke’a Reynoldsa awans wywalczyli 12 listopada w rumuńskim Gałaczu. Było to drugie podejście do tych zawodów - CEV przesunął ich termin o dwa tygodnie z powodu przypadków zakażenia w ekipie Arcada Galati.

Jastrzębianie od 18 listopada ponownie zmagają się z Covid-19, a pierwszy turniej gr. C miał być ich pierwszym występem po przerwie. Z powodu kolejnych pozytywnych wyników testów oraz zdekompletowania składu władze śląskiego klubu podjęły decyzję o rezygnacji z podróży do Berlina. O jej konsekwencjach zadecyduje CEV.

W Berlinie zespół ten miał się zmierzyć z miejscowym Recycling Volleys z libero Adamem Kowalskim w składzie, Zenitem Kazań i ACH Volley Lublana. Na utytułowaną rosyjską drużynę trafił także w fazie grupowej poprzedniej edycji LM i wówczas w efektownym stylu dwukrotnie pokonał faworyta. Latem do składu ekipy z Kazania dołączył przyjmujący reprezentacji Polski Bartosz Bednorz.

Wobec rezygnacji Jastrzębskiego Węgla uwaga polskich kibiców w najbliższych dniach koncentrować się będzie na rywalizacji w gr. A. Grupa Azoty (ze względów formalnych w LM w nazwie klubu nie ma członu ZAKSA) i Skra w przeszłości mierzyły się już w tych rozgrywkach z rywalami z krajowego podwórka, ale nigdy wcześniej nie trafiły w nich na siebie.