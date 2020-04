Z powodu pandemii koronawirusa Europejska Konfederacja Siatkówki (CEV) zawiesiła rywalizację w Lidze Mistrzów, ale jej nie odwołała. Kilka dni temu Jastrzębski Węgiel postanowił wycofać się z tych rozgrywek. Włodarze polskiego klubu teraz zmienili zdanie.

W niedzielę Jastrzębski Węgiel opublikował komunikat, w którym informuje, że jednak chce grać w Lidze Mistrzów.

Oto pełna treść komunikatu:



"Zarząd KS Jastrzębski Węgiel S.A. informuje, że w związku z zawieszeniem rozgrywek Ligi Mistrzów w sezonie 2019/2020 na etapie ćwierćfinałów i brakiem dalszych decyzji Europejskiej Konfederacji Siatkarskiej (CEV) w tym zakresie, wystosowaliśmy pismo do CEV, w którym nasz klub wyraził wolę dokończenia bieżącej edycji tych rozgrywek w późniejszym terminie, jeżeli zapadnie takowa decyzja europejskich władz siatkarskich i jeżeli będzie to możliwe w obliczu panującej pandemii COVID-19. Stale podkreślamy, że zdrowie zawodników jest najważniejsze.



Jednocześnie przypominamy, że nasz klub zawarł porozumienie z zawodnikami o zakończeniu z dniem 31 marca 2020r. kontraktów w zakresie świadczenia usług sportowych, natomiast kontrakty dotyczące świadczenia usług reklamowych w sezonie 2019/2020 nadal będą obowiązywać. Zawarte porozumienie uwzględnia również ewentualny udział zawodników i sztabu szkoleniowego w dokończeniu obecnej edycji Ligi Mistrzów w przypadku stosownej decyzji CEV w tym zakresie.



Ponadto w naszym piśmie skierowanym do CEV wystąpiliśmy z wnioskiem, aby w przypadku braku możliwości dokończenia bieżącej edycji rozgrywek Ligi Mistrzów do kolejnej jej edycji w sezonie 2020/2021 włączony został zespół Jastrzębskiego Węgla oraz inne zespoły, które w tej edycji pozostały jeszcze w grze, a z przyczyn od nich niezależnych nie mają możliwości dokończenia tych rozgrywek.



Wobec złożonego pisma klub oczekuje na ostateczne stanowisko CEV w tej sprawie."



W ćwierćfinale LM drużyna z Jastrzębia-Zdroju miała zmierzyć się z włoskim Trentino Itas. Dwumecz początkowo przeniesiono na neutralny teren w Mariborze, ale później zdecydowano o całkowitym zawieszeniu rozgrywek.



W półfinale LM siatkarzy są na razie dwa zespoły - Cucine Lube Civitanova i Kuzbass Kemerowo.



Decyzja, co do dalszych losów LM, ma zostać podjęta do 6 kwietnia.

RK





Zdjęcie Siatkarze Jastrzębskiego Węgla / Tomasz Kudala / Reporter