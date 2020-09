Siatkarze Jastrzębskiego Węgla rozpoczęli walkę o grę w Lidze Mistrzów! Pierwszym rywalem podopiecznych trenera Luke'a Reynoldsa był Stroitel Mińsk z Białorusi. Jastrzębianie wygrali ten mecz 3:0, choć w dwóch pierwszych partiach rywale sprawili im sporo kłopotów.

Od wtorku do czwartku w Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrzębiu-Zdroju rozgrywany jest turniej kwalifikacyjny do Ligi Mistrzów siatkarzy. Startują w nim trzy drużyny - Stroitel Mińsk, Draisma Dynamo Apeldoorn oraz Jastrzębski Węgiel. Zwycięzca imprezy awansuje do kolejnej fazy kwalifikacji.

Pierwszym rywalem gospodarzy był białoruski Stroitel Mińsk. Gospodarze byli zdecydowanymi faworytami tej konfrontacji, ale już w pierwszej odsłoni rywale sprawili im sporo kłopotów. Jastrzębianie przegrywali przez większą część seta (6:9, 9:12), odrobili straty po skutecznym ataku Mohameda Al Hachdadiego (15:15). Białorusini znów jednak odskoczyli po serii wygranych akcji (15:19) i przez pewien czas utrzymywali punktowy dystans (18:22). W końcówce siatkarze Jastrzębskiego Węgla ruszyli do odrabiania strat. Dobrą zmianę dał Eeemi Tervaportti, który popisał się asem serwisowym. Kolejnego zaserwował Tomasz Fornal i był to punkt na wagę piłki setowej. Goście wyrównali, rozpoczynając walkę na przewagi, którą rozstrzygnął na korzyść jastrzębian asem serwisowym Jakub Bucki (25:27).

Druga partia miała podobny scenariusz. Siatkarze z Mińska długo utrzymywali przewagę (4:8, 8:12), tym razem jednak jastrzębianie szybciej odrobili straty (14:14) i rozpoczęła się walka punkt za punkt. Łukasz Wiśniewski skutecznym atakiem dał gospodarzom piłkę setową, znów jednak do wyłonienia zwycięzcy konieczna była gra na przewagi. I tym razem zwycięsko wyszli z niego podopieczni trenera Reynoldsa. Atak Buckiego po bloku rywali oraz skuteczne uderzenie Yacine Louatiego przesądziły o ich zwycięstwie (26:24).

W trzeciej odsłonie przyjezdni dotrzymywali jastrzębianom kroku jedynie do stanu 8:8. Później atak Al Hachdadiego, as serwisowy Louatiego, blok oraz atak Fornala (12:8) rozpoczęły punktową serię gospodarzy. W końcówce różnica wynosiła już dziesięć oczek (21:11) i siatkarze z Jastrzębia-Zdroju kontrolowali sytuację. Autowy serwis przeciwników dał im piłkę meczową, a w kolejnej akcji Tervaportti asem serwisowym zakończył to spotkanie (25:14).

Najwięcej punktów: Mohamed Al Hachdadi (19), Yacine Louati (13), Tomasz Fornal (10) - Jastrzębski Węgiel; Pavel Audochanka (13), Siarhiej Antanowicz (10) - Stroitel. MVP: Mohamed Al Hachdadi.

W kolejnych meczach turnieju w Jastrzębiu-Zdroju Draisma Dynamo Apeldoorn zagra w środę ze Stroitelem Mińsk, a na zakończenie Jastrzębski Węgiel zmierzy się w czwartek z ekipą z Apeldoorn.

Jastrzębski Węgiel - Stroitel Mińsk 3:0 (27:25, 26:24, 25:14)

Jastrzębski Węgiel: Lukas Kampa, Mohamed Al Hachdadi, Łukasz Wiśniewski, Tomasz Fornal, Jurij Gladyr, Yacine Louati - Jakub Popiwczak (libero) oraz Eemi Tervaportti, Jakub Bucki, Michał Szalacha, Patryk Cichosz-Dzyga.

Stroitiel: Kanstantin Ciuszkiewicz, Paweł Audoczanka, Siarhiej Antanowicz, Siarhej Akulicz, Aliksiej Komar, Kanstatin Panasienko - Maksym Budziuchin oraz Ilia Lapato, Raman Pasawec, Anton Sinhajeuski, Petr Miniankou, Wadzim Pranko.

2020-09-22: Jastrzębski Węgiel - Stroitel Mińsk 3:0 (27:25, 26:24, 25:14)

2020-09-23: Draisma Dynamo Apeldoorn - Stroitel Mińsk (środa, godzina 18.00; transmisja - Polsat Sport)

2020-09-24: Jastrzębski Węgiel - Draisma Dynamo Apeldoorn (czwartek, godzina 18.00; transmisja - Polsat Sport).

