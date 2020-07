Jastrzębski Węgiel może zostać zgłoszony przez PZPS do kolejnych rozgrywek Ligi Mistrzów siatkarzy, mimo zajęcia w PlusLidze czwartego miejsca – zadecydowała europejska konfederacja (CEV). Polsce przysługują – zgodnie z rankingiem - trzy miejsca w LM.

Warunkiem tego dodatkowego zgłoszenia jest zajęcie przez zespół przynajmniej piątego miejsca w krajowych rozgrywkach i udział w dwóch z trzech ostatnich edycji LM. Jastrzębianie spełniają te kryteria, dlatego klub potwierdził w czwartek wolę uczestnictwa w europejskiej rywalizacji i złoży oficjalne zgłoszenie.

"Informacja z CEV to bardzo dobra wiadomość. O to staraliśmy się i walczyliśmy przez kilka miesięcy. Uważam, że jest to sprawiedliwa decyzja i to się Jastrzębskiemu Węglowi zwyczajnie należy. Zrobimy wszystko, by dokończyć to, co rozpoczęliśmy w ubiegłym sezonie, czyli tę drogę na szczyt. Mamy wprawdzie teraz już inny, przebudowany zespół, ale jestem przekonany, że nasza obecna drużyna, z nowym szkoleniowcem, jest na tyle ambitna i waleczna, że podejmie to wyzwanie. Wierzę w to, że z taką samą lub jeszcze lepszą skutecznością zagramy kolejne mecze w Lidze Mistrzów" - powiedział prezes klubu Adam Gorol.



Drużyna rozpocznie udział w LM od kwalifikacji. Do fazy grupowej awansują dwie najlepsze drużyny z tej rundy. W fazie grupowej zagra 20 zespołów, nie wiadomo jeszcze, ile wystąpi w eliminacjach. Zgłoszenia będą przyjmowane do 1 sierpnia.



Prowadzona przez trenera Slobodana Kovacza śląska drużyna w poprzedniej edycji wygrała swoją grupę, pokonując m.in. dwa razy rosyjski Zenit Kazań. W ćwierćfinale jastrzębianie mieli się zmierzyć z włoskim Itasem Trentino, ale z powodu pandemii koronawirusa te mecze zostały odwołane, a potem CEV zakończyła rozgrywki pucharowe.