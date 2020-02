Siatkarze Jastrzębskiego Węgla w środowym meczu na szczycie w grupie C Ligi Mistrzów podejmą słynny Zenit Kazań. O potrzymanie szans na awans walczy jeszcze Verva Warszawa Orlen Paliwa, którą w gr. D czeka wyjazdowy pojedynek z Tours VB.

Pewna awansu do najlepszej "ósemki" jest już Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która w gr. E nie straciła jak na razie seta. Mistrzowie kraju mają dużą szansę, by przedłużyć dobrą passę we wtorek, gdy zagrają na wyjeździe z Vojvodiną NS Seme Nowy Sad. Serbski zespół, który do fazy grupowej dostał się z kwalifikacji, wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo na tym etapie rywalizacji bieżącej edycji.

Rywal Jastrzębskiego Węgla Zenit to sześciokrotny triumfator tych najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych na Starym Kontynencie (2008, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018) oraz finalista poprzedniej edycji. Co prawda od dwóch lat w zespole nie ma już reprezentanta Polski Wilfredo Leona, a latem drużynę opuścił Amerykanin Matthew Anderson, ale w tym czasie do drużyny dołączyli dwaj inni zawodnicy ze światowej czołówki - Francuz Earvin Ngapeth i Bułgar Cwetan Sokołow.

W tym sezonie jednak ekipie z Kazania jak na razie nie wiedzie się najlepiej - przegrała dwa z czterech dotychczasowych spotkań w grupie i jej awans do fazy pucharowej stoi pod znakiem zapytania. Jedną ze wspomnianych porażek zanotowała u siebie, ulegając właśnie jastrzębianom niespełna miesiąc temu 2:3. W zaległym spotkaniu 1. kolejki gospodarze prowadzili w tie-breaku 14:9, ale potem siedem punktów z rzędu zapisali na swoim koncie goście.

Podopieczni Slobodana Kovacza są w dość komfortowej sytuacji, bowiem mają na koncie komplet zwycięstw. Wciąż jednak muszą zachować czujność, by nie zaprzepaścić szansy na występ w ćwierćfinale.

W znacznie trudniejszym położeniu jest Verva, która ma na koncie dwa zwycięstwa i plasuje się na drugiej pozycji w tabeli. Pod koniec stycznia stołeczni siatkarze zrewanżowali się Benfice Lizbona za wpadkę w Portugalii w pierwszej serii meczów grupowych. Teraz w środę ponownie spotkają się z Tours VB. Francuska ekipa nie sprawiła im zbytnio kłopotów w inauguracyjnej kolejce zmagań i wygrali wówczas bez straty seta.

Zespół Andrei Anastasiego liczy, że teraz uda im się powtórzyć ten wynik. Ekipa prowadzona przez zaliczanego w przeszłości do ścisłej światowej czołówki libero "Trójkolorowych" Huberta Henno zamyka stawkę, mając na koncie jedno zwycięstwo nad Benficą.

W najbliższym pojedynku wicemistrzowie Polski będą musieli sobie radzić bez jednego ze swoich liderów Bartosza Kwolka. Reprezentacyjny przyjmujący w niedzielnym meczu ligowym z Indykpolem AZS Olsztyn zderzył się podczas jednej z akcji z drugim sędzią i doznał przy tym kontuzji stawu skokowego. Przeprowadzone dzień później badania wykazały jednak, że uraz nie jest poważny.

"Kontuzja jest niegroźna. Siatkarz za kilka dni powinien wrócić do treningów. Bartek narzeka na ból, bo w okolicy stawu po stłuczeniu pojawił się obrzęk. (...) Zachował się jak profesor. W momencie zderzenia rozluźnił mięśnie, uniósł nogę i upadł całym ciałem na boisko. To właśnie dzięki temu mówimy teraz zaledwie o kilku dniach pauzy" - relacjonował lekarz Vervy Grzegorz Adamczyk.

Prowadząca w gr. D Sir Sicoma Monini Perugia, której barw broni Leon, a prowadzona przez trenera "Biało-Czerwonych" Vitala Heynena, w czwartek zmierzy się w Lizbonie z Benficą.

Wzorem poprzedniego sezonu 20 drużyn podzielono w LM na pięć grup. Zwycięzcy oraz trzy ekipy z najlepszym bilansem z drugich miejsc awansują do ćwierćfinałów. Finał odbędzie się 16 maja w Berlinie.

W trzecich pod względem rangi rozgrywkach europejskich - Pucharze Challenge - biorą udział siatkarze Aluronu Virtu CMC Zawiercie. W środę czeka ich rewanż w 1/8 finału, w którym powalczą w Ankarze z miejscowym Sporem Toto SC. W pierwszym spotkaniu, które odbyło się w Dąbrowie Górniczej, polski klub wygrał 3:0.

Program meczów w europejskich pucharach z udziałem polskich klubów (godziny wg czasu polskiego):

11 lutego, wtorek

LM, gr. E: Vojvodina NS Seme Nowy Sad - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (18)

12 lutego, środa

LM, gr. C: Jastrzębski Węgiel - Zenit Kazań (18)



LM, gr. D: Tours VB - VERVA Warszawa Orlen Paliwa (20)

1/8 finału Pucharu Challenge: Spor Toto SC Ankara - Aluron Virtu CMC Zawiercie (16)