Siatkarze Cucine Lube Civitanova wygrali po raz drugi w historii Ligę Mistrzów, pokonując w finale w Berlinie Zenit Kazań 3:1 (16:25, 25:15, 25:12, 25:19). Przerwali tym samym okres dominacji tego rosyjskiego klubu, który triumfował w czterech poprzednich edycjach.

Zawodnicy Lube przegrali wyraźnie seta otwarcia, ale nie zraziło ichto i w każdej z trzech kolejnych partii nie pozwolili rywalom na zdobycie choćby 20 punktów. W ostatniej odsłonie prowadzili 23:12, ale pozwolili rywalom na zdobycie siedmiu punktów z rzędu. Po przerwie atak skończył Kubańczyk z brazylijskim paszportem Yoandy Leal, a piłkę meczową wykorzystał Bułgar Cwetan Sokołow.

To właśnie ten ostatni był najlepiej punktującym siatkarzem w tym spotkaniu - zdobył 17 "oczek". W ekipie Zenita liderem był charyzmatyczny Francuz Earvin N'Gapeth, który punktował 14 razy. Drużyna z Maceraty w ostatnich dniach nie próżnowała. We wtorek wygrała piąty, decydujący mecz finałowy we włoskiej ekstraklasie.

W poprzedniej edycji LM zmierzyły się te same zespoły. Wówczas jednak górą był zespół z Kazania. Trenerem Lube w grudniu został Ferdinando De Giorgi. Były trener reprezentacji Polski wcześniej był szkoleniowcem Jastrzębskiego Węgla, ale zwrócił się do klubu o natychmiastowe rozwiązanie umowy, gdy dostał ofertę pracy z czołowej ekipy Serie A.

W drużynie z Italii nie brakuje gwiazd. Poza wspominanymi Sokołowem i Lealem jej barw bronią też Brazylijczyk Bruno Rezende, reprezentujący Włochy Kubańczyk Osmany Juantorena, Serb Dragan Stankovic oraz Kubańczyk Simon Robertlandy.

Wcześniej w LM triumfowała ona w 2002 roku, jeszcze pod nazwą Lube Banca Marche Macerata. W latach 2016-17 wywalczyła ona trzecie miejsce. Zenit z kolei był najlepszy w Europie sześć razy - w 2008 (jako Dynamo Kazań), 2012 roku oraz w latach 2015-18. Przed tym sezonem z klubu odszedł jeden z jego liderów - Kubańczyk z polskim paszportem Wilfredo Leon. Na jego miejsce jednak sprowadzono N'Gapetha. W zespole jest więcej gwiazd światowego formatu - m.in. Amerykanin Matthew Anderson oraz Rosjanie Maksim Michajłow, Aleksander Butko, Artem Wołwicz, Aleksiej Spiridonow oraz Aleksiej Werbow.

W tym sezonie obowiązywała nowa formuła rozgrywek w LM. Zrezygnowano z turnieju finałowego z udziałem czterech ekip. Zwycięzcy półfinałów rozegrali jeden decydujący mecz o trofeum na neutralnym terenie. Lube, walcząc o awans do decydującego spotkania, pokonała PGE Skrę Bełchatów. Zenit rundę wcześniej wyeliminował Trefla Gdańsk. Po fazie grupowej odpadła ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.



Kilka godzin wcześniej w Berlinie odbył się finało kobiecych zmagań w LM. We włoskim finale Igor Gorgonzola Novara pokonał Imoco Volley Conegliano Joanny Wołosz 3:1.