​LM siatkarek. Palmberg - Developres 3:2. Developres bez szans na awans do 1/4 finału

Siatkarki Developres SkyRes Rzeszów przegrały w niemieckim Schwerinie z tamtejszym SSC Palmberg 2:3 (18:25, 25:22, 25:23, 24:26, 7:15) w meczu drugiego turnieju Ligi Mistrzyń grupy A i nie mają już szans na grę w 1/4 finału.

We wcześniejszym meczu tej grupy spotkały się dwa włoskie zespoły. Savino Del Bene Scandicci przegrał z Unet e-work Busto Arsizio 2:3 (18:25, 25:21, 14:25, 25:18, 10:15).



SSC Palmberg Schwerin - Developres SkyRres Rzeszów 3:2 (25:18, 22:25, 23:25, 26:24, 15:7)



SSC Palmberg Schwerin: Lina Alsmeier, Greta Szakmary, Hayley Spelman, Lauren Barfield, Denise Imoudu, Marie Schoelzel - Anna Pogany (libero) - Femke Stoltenborg, Taylor Marie Agost, Patriza Nestler, Nicole Oude Luttikhuis.



Developres SkyRes Rzeszów: Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Juliette Fidon-Lebleu, Gabriela Polańska, Jelena Blagojevic, Marta Krajewska, Kiera Van Ryk - Aleksandra Krzos (libero) - Anna Stencel, Alexandra Lazic, Magdalena Grabka, Daria Przybyła, Anna Kaczmar, Aleksandra Rasińska.



Pierwszy set wyraźnie, choć jego początek tego nie zapowiadał, wygrały Niemki. W kolejnej części podopieczne Stephane’a Antigi grały skuteczniej i doprowadziły do wyrównania. Wygrały także trzeciego seta i objęły prowadzenie w spotkaniu.



W dwóch kolejnych i całym meczu lepsza okazała się jednak drużyna gospodarzy.



Tegoroczna LM siatkarek rozgrywana jest w formie dwóch turniejów. Do kolejnej rundy awans wywalczą zwycięzcy pięciu grup oraz trzy zespoły drugich miejsc z najlepszym bilansem.



Pierwsze turnieje odbyły się pod koniec listopada i na początku grudnia. Rozegrany we włoskim Scandicci pierwszy turniej grupy A był nieudany dla Developresu SkyRes Rzeszów. Rzeszowianki zdobyły tylko jeden punkt.



W środę rzeszowski zespół spotka się z Unet e-work Busto, a dzień później z Savino Del Bene Scandicci.

Autor: Alfred Kyc