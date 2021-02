Siatkarki Grupy Azoty Chemika Police oraz ŁKS-u Commercecon Łódź mają spore szanse na awans do 1/8 finału Ligi Mistrzyń. Obie drużyny w drugich turniejach wystąpią w roli gospodarza. Z kolei Developres SkyRes Rzeszów zagra w niemieckim Schwerinie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. TAURON Liga. Grupa Azoty Chemik Police - Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz 3-1. Skrót meczu (POLSAT SPORT) Polsat Sport

Siatkarska Liga Mistrzów w obecnym sezonie rozgrywana jest w formie dwóch turniejów. Do kolejnej rundy wywalczą zwycięzcy pięciu grup oraz trzy zespoły drugich miejsc z najlepszym bilansem. Pierwsze turnieje odbyły się pod koniec listopada i na początku grudnia.

Reklama

W rozgrywkach biorą udział trzy polskie kobiece drużyny. W Novarze w grupie E znakomicie zaprezentowały się siatkarki Chemika, które zanotowały dwa zwycięstwa i minimalnie przegrały z gospodyniami - Igorem Gorgonzola (2:3). Siedem punktów i pozycja wicelidera pozwala mistrzyniom Polski poważnie myśleć o awansie do 1/8 finału, tym bardziej, że będą gospodarzem kolejnych meczów.

Podopieczne Ferhata Akbasa już we wtorek zmierzą się z VK UP Ołomuniec (20.30), w środę z Dynamo Ak-Bars Kazań (20.30), a na zakończenie rywalizacji grupowej z liderem Igorem Gorgonzola (20.30), gdzie występuje reprezentantka Polski Malwina Smarzek.

We własnej hali zagrają również siatkarki ŁKS-u Commercecon, które podobnie jak policzanki zajmują drugie miejsce. W grupie C łodzianki trafiły na jednego z faworytów rozgrywek - VakifBank Stambuł, który w pierwszych trzech pojedynkach stracił zaledwie seta.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Podopieczne Michala Maska tych punktów mają pięć - pokonały Maricę Płowdiw (3:2) i ASPTT Miluza (3:0). Rywalizację rozpoczną od pojedynku z Turczynkami (wtorek, 18), a następnie zmierzą się z Maricą (środa, 20.30) i ASPTT (czwartek, 20.30).

Pierwszy turniej grupy A był zupełnie nieudany dla Developresu SkyRes Rzeszów. Lider tabeli ekstraklasy we włoskim Scandicci zdobył zaledwie jeden punkt (przegrał 2:3 z Unet e-work Busto Arsizio), a dodatkowo kilka zawodniczek w trakcie imprezy zostało zakażonych koronawirusem, co na dwa tygodnie wyłączyło z gry drużynę Stephane’a Antigi.

Rzeszowianki już w niedzielę rano udały się do niemieckiego Schwerina, gdzie będą chciały podreperować swój dorobek. We wtorek zagrają z miejscowym SSC Palmberg (20), dzień później z Unet e-work Busto (17), a w czwartek z Savino Del Bene Scandicci (17). Do składu Savino del Bene niedawno wróciła Magdalena Stysiak, która na początku stycznia doznała kontuzji dłoni. Polska skrzydłowa w sobotnim, przegranym meczu ligowym z Igorem Gorgonzola (0:3) zdobyła 16 punktów.

Z kolei zespół innej polskiej reprezentantki Joanny Wołosz - Imoco Volley Conegliano już awansował do 1/8 finału. Włoszki wygrały grupę B (drugi turniej rozegrany został w dniach 26-28 stycznia), a w sześciu spotkaniach zanotowały komplet punktów i straciły zaledwie jednego seta.