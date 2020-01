Siatkarki ŁKS Commercecon Łódź pokonały u siebie Chimik Jużne 3:1 w meczu grupy C Ligi Mistrzyń. Dzięki temu zwycięstwu łodzianki przedłużyły nadzieje na awans do fazy play off.

Dla mistrzyń Polski pojedynek z najsłabszym w grupie Chimikiem Jużne mialł duże znaczenie. Łodzianki w dalszym ciągu liczą się w walce o awans, ale żeby przedłużyć nadzieje, musiały wygrać i to najlepiej za trzy punkty. Ukrainki jednak w pierwszym spotkaniu postawiły zacięty opór. ŁKS wygrał, ale 3:2.



W Łodzi pojedynek nie był tak dramatyczny. Gospodynie świetnie rozpoczęły pierwszego seta. Przy zagrywce Evy Mori łodzianki prowadziły już 10:0. Niemoc przyjezdnych przełamała dopiero Hanna Kiriczenko. Przewaga mistrzyń Polski nie podlegała dyskusji. Inauguracyjną partię wygrały wyraźnie 25:15.



W drugiej odsłonie wyrównana walka toczyła się do połowy seta. Potem łodzianki przejęły inicjatywę, a w roli głównej wystąpiła Katarina Lazović. Ostatnie fragmenty toczyły się już pod dyktando ŁKS-u.



Podopieczne Marka Solarewicza za wcześnie uwierzyły, że mecz mają pod pełną kontrolą. W trzecim secie Ukrainki zawiesiły wysoko poprzeczkę, a w nasz zespół zaczął popełniać coraz więcej błędów. Siatkarki Chimika prowadziły już 23:19. Łodzianki jeszcze poderwały się do walki. Świetnie funkcjonował blok dzięki czemu ŁKS doprowadził do remisu 23:23. Cały wysiłek poszedł na marne, bo przy piłce setowej dla przyjezdnych Monika Bociek zaatakowała w aut. Trener ŁKS-u poprosił jeszcze o challenge, który wykazał, że piłka nie dotknęła bloku. W ten sposób gospodynie przegrały 23:25.

Podrażnione mistrzynie Polski z impetem zaczęły czwartego seta. Szybko odskoczyły na bezpieczną przewagę. Ukrainki doprowadziły do staniu 16:18. Zapędy rywalek ostudziła Klaudia Alagierska asem serwisowym. Nerwowo zrobiło się, kiedy Anna Korabiec nie poradziła sobie z zagrywką przeciwniczek. Na szczęście z drugiej linii nie pomyliła się Aleksandra Wójcik (21:18). Łodzianki jeszcze powiększyły przewagę po ładnym ataku Bociek po prostej (23:19). Wydawało się, że sytuacja jest komfortowa. Tymczasem Ukrainki obroniły dwie piłki meczowe i mogły nawet trzecią, ale dobrze w defensywie spisała się Korabiec. Kropkę nad "i" postawiła Bociek.

