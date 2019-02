Siatkarki Grot Budowlani Łódź we wtorek czeka kluczowy mecz w Lidze Mistrzyń - na wyjeździe zmierzą się z RC Cannes. Zwycięstwo we Francji może otworzyć łodziankom furtkę do rundy play off. Przed własną publicznością wystąpią zespoły Chemika Police i ŁKS Łódź.

Zdjęcie ŁKS Commercecon zmierzy się we wtorek z włoskim Savino Del Bene Scancicci /Jakub Kaczmarczyk /PAP

Budowlane po trzech meczach mają na koncie dwa zwycięstwa. W drugiej kolejce pokonały RC Cannes 3:0, ale po bardzo zaciętym spotkaniu, w którym losy każdego seta rozstrzygały się w końcówkach. Łodzianki i Francuzki pretendują do drugiego miejsca w grupie C, które może dać awans do play off (zakwalifikują się do niej zwycięzcy grup oraz trzy drużyny z drugich miejsc z najlepszym bilansem). W przypadku wygranej szanse Budowlanych na grę w kolejnej rundzie poważnie wzrosną.

Podopieczne Błażeja Krzyształowicza są na fali wznoszącej - w ostatnim czasie wygrały trzy mecze ligowe z rzędu i awansowały również do turnieju finałowego Pucharu Polski. Z drugiej strony przeciwniczkami nie były zbyt wymagające zespoły. Do drużyny niedawno dołączyła Magdalena Stysiak, która wcześniej rozwiązała umowę z Chemikiem Police. Pozyskanie 18-letniej utalentowanej siatkarki może być sporym wzmocnieniem dla drużyny.

Inny łódzki zespół ŁKS Commercecon ma znacznie trudniejszą drogę do play off, ale też trafił do mocniejszej grupy. Wicemistrz Polski po porażce 0:3 w ostatniej kolejce z ekipą Joanny Wołosz - Imoco Volley Conegliano, we wtorek zmierzy się z inną włoską ekipą - Savino Del Bene Scancicci. W pierwszym meczu we Florencji Włoszki zwyciężyły 3:0. ŁKS ma na koncie już dwie porażki i w przypadku kolejnej straty punktów, może definitywnie stracić szansę na grę w następnej fazie rozgrywek.

Przed własną publicznością - w szczecińskiej "Netto Arena" - zaprezentują się siatkarki Chemika, które po trzech porażkach nie mają praktycznie szans na awans. Podopieczne Marcello Abbondazy podejmować będą jednego z faworytów rozgrywek - Fenerbahce Opet Stambuł. W pierwszym meczu obu drużyn w Turcji policzanki nie miały zbyt wiele do powiedzenia i tylko w trzecim secie postawiły nieco większy opór zdobywając 22 punkty. Przed dwoma tygodniami mistrzynie Polski toczyły równorzędny pojedynek z Dynamem Moskwa, który ostatecznie przegrały 2:3, ale zdobyły pierwszy punkt w tym sezonie w LM.

Program spotkań z udziałem polskich drużyn:

wtorek

ŁKS Commercecon Łódź - Savino Del Bene Scancicci (18.00)



RC Cannes - Budowlani Łódź (20.30)

środa

Chemik Police - Fenerbahce Opet Stambul (18.00)

Autor: Marcin Pawlicki