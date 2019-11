Siatkarki Grot Budowlanych Łódź przegrały wyraźnie w Stambule z Fenerbahce Opet 0:3 w meczu grupy A Ligi Mistrzyń.

Na inaugurację rozgrywek łodzianki pokonały fiński LP Salo 3:1. W Stambule czekało podopieczne Błażeja Krzyształowicza o wiele trudniejsze zadanie. Fenerbahce to zespół naszpikowany gwiazdami. Eda Erdem Dunar, Fatma Yildirim, czy Naz Aydemir Akyol to reprezentantki Turcji, które zdobyły w tym roku wicemistrzostwo Europy. Jednak liderką tego zespołu jest serbska przyjmująca Brankica Mihajlović. Na ławce trenerskiej zasiada natomiast słynny szkoleniowiec Zoran Terzić.

Zgodnie z przewidywaniami, pierwszy set toczył się pod dyktando gospodyń. Siła ognia była zdecydowanie po stronie Fenerbahce. Mihajlović i Melissa Vargas raz po raz posyłały "bomby" na stronę łodzianek. Turecki zespół prowadził 9:4, 14:9, 17:11. Fragment dobrej gry w wykonaniu Grot Budowlany, w roli głównej wystąpiła Anastasia Kraiduba, sprawił, że przewaga faworytek stopniała do dwóch "oczek" (16:18). Wtedy o czas poprosił Terzić. Serię łodzianek przerwała Eda Erdem atakiem z obiegnięcia. Końcówka należała do Fenerbahce. Decydujące o zwycięstwie 25:20 punkty były dziełem Vargas.

W drugiej partii tylko początek był wyrównany. Wystarczyło jednak, że siatkarki Fenerbahce wzmocniły serwis i zaczęły się kłopoty. Łodzianki miały ogromne problemy, żeby skończyć atak, a bez tego trudno marzyć o wygranej. Dominacja gospodyń nie podlegała dyskusji. Wicemistrzynie Polski zostały rozbite w tym secie 12:25.

Trzecia odsłona do złudzenia przypominała to, co działo się w drugiej. Łodzianki postawiły się faworytkom tylko w początkowych fragmentach. Vargas i Mihajlović były nie do zatrzymania. Przy stanie 20:10 dla Fenerbahce trener Terzić dał szansę rezerwowym. Mógł sobie na to pozwolić, bo zwycięstwo jego podopiecznych nie było ani przez chwilę zagrożone.



Najwięcej punktów dla Fenerbahce zdobyły Mihajlović i Vargas po 16, a w ekipie Grot Budowlanych Kraiduba 11.

Fenerbahce Opet Stambuł - Grot Budowlani Łódź 3:0 (25:20, 25:12, 25:13)

Fenerbahce: Kelsey Robinson, Eda Erdem, Naz Aydemir, Brankica Mihajlović, Bahar Toksoy, Melissa Vargas, Melis Yilmaz (libero) oraz Beliz Baskir, Fatma Yildrim, Sila Caliskan, Ipar Kurt, ceren Kestirengoz



Grot Budowlani: Małgorzata Śmieszek, Anastasia Kraiduba, Charlotte Leys, Jaroslava Pencova, Julia Nowicka, Anna Bączyńska, Maria Stenzel (libero) oraz Julia Twardowska, Paulina Bałdyga