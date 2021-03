Zespół Joanny Wołosz A. Carraro Imoco Conegliano jest o krok od awansu do finału Ligi Mistrzyń siatkarek. Lider włoskiej ekstraklasy pokonał na wyjeździe Igora Gorgonzolę Novara w składzie z Malwiną Smarzek-Godek 3:0 (25:21, 25:18, 25:17).

Na zespół z Conegliano nie ma mocnych i to już od kilkunastu miesięcy. Imoco, dowodzone przez rozgrywającą reprezentacji Polski Wołosz, zanotowało 56. zwycięstwo z rzędu licząc wszystkie oficjalne rozgrywki. Włoski półfinał z polskimi siatkarkami okazał się wyjątkowo jednostronnym widowiskiem, po 75 minutach Kimberly Hill zakończyła ostatnią akcję.



Najwięcej punktów dla drużyny gości zdobyła Paola Egonu - 18. Wołosz rozegrała całe spotkania i zanotowało pięć "oczek" - jeden serwisem, dwa atakiem i dwa blokiem. Smarzek-Godek uzyskała 10 punktów, a najwięcej dla zespołu z Novary - Chiara Bosetti (13).



Rewanż odbędzie się 23 marca w Treviso.



Zdecydowanie bardziej zacięty był drugi półfinał, w którym czterokrotny triumfator Ligi Mistrzyń VakifBank Stambuł nieoczekiwanie przegrał we własnej hali z Unet e-work Busto Arsizio 2:3. Turczynki pewnie wygrały dwa pierwsze sety, ale później to Włoszki rozdawały karty. W tie-breaku gospodynie prowadziły 12:11, ale w końcówce popełniły mnóstwo błędów i doznały pierwszej porażki w tegorocznej edycji rozgrywek.



Drugie stracie obu drużyn rozegrane zostanie w Busto Arsizio 24 marca.



Finał Ligi Mistrzów kobiet i mężczyzn zaplanowano na 1 maja w Weronie.





Wyniki pierwszych meczów półfinałowych LM siatkarek:



VakifBank Stambuł - Unet e-work Busto Arsizio 2:3

(25:20, 25:17, 21:25, 13:25, 13:15)



Igor Gorgonzola Novara - A. Carraro Imoco Conegliano 0:3

(21:25, 18:25, 17:25)



autor: Marcin Pawlicki