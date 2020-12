Siatkarki Developresu SkyRes Rzeszów przegrały 0:3 z Savino Del Bene Scandicci w spotkaniu trzeciej kolejki turnieju grupy A Ligi Mistrzyń. To trzecia porażka ekipy trenera Stephane Antigi w tych rozgrywkach. Drugi turniej zostanie rozegrany w lutym, a gospodarzem będzie Schwerin.

W pierwszym secie oglądaliśmy wyrównaną walkę, w której żadna ze stron nie była w stanie zbudować znaczącej przewagi. Wynik długo oscylował wokół remisu (8:8, 13:13, 20:20). Partię rozstrzygnęły dwie akcje od stanu 23:23. Najpierw skuteczny atak Magdaleny Stysiak po bloku rzeszowianek dał ekipie z Italii piłkę setową. W ostatniej akcji w aut zaatakowała wprowadzona nieco wcześniej na boisko Kiera Van Ryk (23:25).



Druga odsłona toczyła się przy wyraźnej przewadze ekipy z Italii (7:10, 11:15). Siatkarki z Rzeszowa zdecydowanie słabiej prezentowały się w ataku. W środkowej części seta zanotowały jednak zryw i złapały punktowy kontakt - po asie serwisowym Anny Stencel było 16:17. Cóż z tego, skoro rywalki odpowiedziały serią czterech wygranych akcji (16:21), a w końcówce kontrolowały sytuację. Blok Stysiak przyniósł im piłkę setową (17:24), a zepsuta zagrywka rzeszowianek zamknęła tę część meczu (18:25).

W trzeciej partii rzeszowianki długo dotrzymywały kroku przeciwniczkom (7:7, 14:14). W końcówce inicjatywę przejęły jednak siatkarki ze Scandicci. Zawodniczki Developresu znów miały problemy ze skończeniem ataków. Ekipa z Italii błyskawicznie odskoczyła na pięć oczek (15:20) i to była strata nie do odrobienia w końcówce. Skuteczny atak Stysiak oznaczał piłkę meczową dla ekipy Savino Del Bene. W kolejnej akcji punktowy blok zakończył to jednostronne starcie (16:25).

Siatkarki Developresu SkyRes Rzeszów zakończyły imprezę w Scandicci z trzema porażkami i zaledwie jednym punktem na koncie. Pierwsze miejsce w tabeli zajmuje Savino Del Bene Scandicci (3 zwycięstwa, 8 punktów), drugie SSC Palmberg Schwerin (2 zwycięstwa, 6 punktów), a trzecie Unet E-Work Busto Arsizio (1 zwycięstwo, 3 punkty). Drugi turniej grupy A zostanie rozegrany w dniach 2-4 lutego 2021 roku, a gospodarzem będzie SSC Palmberg Schwerin. Awans do ćwierćfinałów wywalczą zwycięzcy każdej z pięciu grup i trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc.

Developres SkyRes Rzeszów - Savino Del Bene Scandicci 0:3 (23:25, 18:25, 16:25)

Developres SkyRes Rzeszów: Gabriela Polańska, Aleksandra Rasińska, Jelena Blagojevic, Anna Kaczmar, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Alexandra Lazic - Aleksandra Krzos (libero) - Kiera van Ryk, Marta Krajewska, Juliette Fidon-Lebleu, Magdalena Grabka, Anna Stencel.

Savino Del Bene Scandicci: Magdalena Stysiak, Otelia Malinov, Mina Popovic, Elena Petrini, Marina Lubian, Megan Courtney - Lucia Bosetti (libero) - Enrica Merlo.

RM, Polsat Sport