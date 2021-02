Siatkarki Developres SkyRes uległy w środę włoskiemu zespołowi Unet e-work Busto Arsizio 0:3 (23:25, 22:25, 17:25 ) w drugim występie w drugim turnieju grupy A Ligi Mistrzyń w niemieckim Schwerinie. To druga porażka rzeszowianek, które nie mają już szans na awans do ćwierćfinału.

Developres SkyRes Rzeszów - Unet e-work Busto Arsizio 0:3 (23:25, 22:25, 17:25).



Developres SkyRes Rzeszów: Gabriela Polańska, Aleksandra Rasińska, Jelena Blagojevic, Anna Stencel, Anna Kaczmar, Alexandra Lazic - Aleksandra Krzos (libero) - Kiera Van Ryk, Magdalena Grabka, Marta Krajewska, Daria Przybyła, Juliette Fidon-Lebleu.



Unet e-work Busto Arsizio: Rossela Olivotto, Alessia Gennari, Jordyn Poulter, Jovana Stevanovic, Camilia Mingardi, Alexa Lea Gray - Giulia Leonardi (libero) - Francesca Piccinini, Ana Escamilla, Liset Herrera Blanco.



Dwa pierwsze sety były wyrównane. Obie drużyny miały szanse, żeby je rozstrzygnąć na własną korzyść, ale górą była ostatecznie ekipa włoska. Zupełnie inaczej wyglądała trzecia odsłona, która już zdecydowanie należała do rywalek rzeszowianek.



W pierwszym turnieju LM w meczu obu zespołów także lepsze okazało się Busto Arsizio, ale potrzebowało wtedy do tego pięciu setów.



We wtorek rzeszowianki przegrały z SSC Palmberg Schwerin 2:3, a w czwartek na zakończenie imprezy i swojego udziału w LM w tym sezonie zmierzą się z inną drużyną z Italii - Savino del Bene Scandicci.



Zasadnicza część tej edycji LM rozgrywana jest w formie turniejowej. Do kolejnej rundy awans wywalczą zwycięzcy pięciu grup po dwóch imprezach oraz trzy zespoły drugich miejsc z najlepszym bilansem.



Pierwsze turnieje odbyły się pod koniec listopada i na początku grudnia. Ten we włoskim Scandicci był nieudany dla Developresu SkyRes. Rzeszowianki zdobyły wtedy tylko jeden punkt.



Autor: Alfred Kyc