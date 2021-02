Siatkarki Grupy Azoty Chemika Police przed drugim turniejem Ligi Mistrzów wierzą, że uda im się awansować do ćwierćfinału. "Nie musimy się rozglądać na innych. Wszystko jest w naszych rękach" - powiedziała środkowa policzanek Iga Wasilewska.

Mistrzynie Polski będą gospodarzem drugiego turnieju, w którym wystąpią Igor Gorgonzola Novara, VK UP Ołomuniec oraz Dynamo-Ak Bars Kazań. W pierwszych zawodach w Novarze Chemik odniósł dwa zwycięstwa i nieznacznie przegrał z Włoszkami (2:3). W dorobku ma siedem punktów i jest wiceliderem grupy E. Do fazy pucharowej awansują zwycięzcy pięciu grup i trzy zespoły z drugich miejsc z najlepszym bilansem.

"Nie musimy się rozglądać na innych. Wszystko jest w naszych rękach" - przyznała środkowa Iga Wasilewska.

Rozpoczynający się we wtorek turniej odbędzie się w Policach. W "normalnej" sytuacji niemożliwe byłoby przeprowadzenie zawodów tej rangi na tamtejszym obiekcie; przepisy europejskiej federacji wymagają minimum 1,5 tys. miejsc dla kibiców. Mecze rozgrywane są bez udziału publiczności, więc mieszcząca zaledwie 1,2 tys. miejsc policka hala, poza tym jednym wymogiem, spełnia wszystkie pozostałe.

"Mieliśmy ją zgłoszoną w ubiegłym roku do rozgrywek Pucharu CEV i wszystko było OK. Bez udziału publiczności możemy też tutaj rozegrać turniej Ligi Mistrzyń" - wyjaśnił prezes Chemika Paweł Frankowski.

Klub musi jednie sprowadzić z Netto Areny nawierzchnię boiska, bowiem ta, na której gra w lidze w Policach jest wielofunkcyjna. Służy zarówno siatkarzom, jaki i koszykarzom czy szczypiornistom. Ma bowiem wyznaczone linie do wszystkich tych gier.

"W Lidze Mistrzyń nie może być linii do innych gier. Dlatego musimy zmienić nawierzchnię" - zaznaczył Frankowski.

Poza tym reszta otoczenia będzie dobrze znana zawodniczkom Chemika.

"To niewątpliwy atut. Wprawdzie zabraknie kibiców, ale znamy te ściany. Będziemy się dobrze w nich czuły. To zresztą widać w tym sezonie. U siebie gramy znacznie lepiej niż na wyjazdach" - stwierdziła Wasilewska.

Policzanki w 21. wieku dwukrotnie awansowały z fazy grupowej do kolejnej rundy LM. W 2015 roku jeszcze w składzie z Małgorzatą Glinką-Mogentale, Anną Werblińską czy Mariolą Zenik. Policzanki wygrały grupę, ale w ćwierćfinałach grać nie musiały, bowiem policki klub zorganizował turniej Final Four, w którym zajął czwarte miejsce.

Rok później wprawdzie chemiczki zajęły dopiero trzecie miejsce w grupie, ale cztery zwycięstwa dały im awans do fazy play-off, w której dwukrotnie uległy Fenerbahce Stambuł. Te rozgrywki pamięta zaledwie jedna z obecnych siatkarek Chemika - Paulina Maj Erwardt. To właśnie libero zespołu z Polic w ubiegłym sezonie głośno deklarowała, że Chemik zdobędzie Puchar CEV. Rozgrywki zostały jednak niedokończone. Teraz wraz z zespołem walczy o jak największy sukces w LM.

"O czym marzymy? O awansie. Jesteśmy w dość dobrej sytuacji. Musimy wygrać swoje. Najpierw z Ołomuńcem, potem Dynamem Kazań i najlepiej by było na koniec wygrać z Novarą" - wylicza wielokrotna reprezentantka Polski.

"Już pierwszy dzień rozgrywek w Policach wiele wyjaśni. Jeśli Kazań przegra z Novarą, pożegna się z dalszymi rozgrywkami. Nie będzie miał szans na awans. My jednak skupiamy się na sobie. Czujemy się silne i możemy zdobyć awans do kolejnej fazy" - dodała.

Chemik, w porównaniu do listopadowego turnieju we Włoszech nieco zmienił skład. Do zespołu dołączyły Sonia Kubacka i Olga Strantzali. Zwłaszcza pojawienie się Greczynki wpłynęło na jakość gry zespołu. Zdecydowanie poprawiła przyjęcie zagrywki oraz serwis. Ponadto jest drugą punktującą drużyny po Jovanie Brakocevic-Canzian.

"Po tych wzmocnieniach jesteśmy zespołem kompletnym. Możemy zupełnie inaczej trenować - na dwie szóstki - ćwiczyć schematy. Wcześniej takiej możliwości nie było. Tak. To jest mocniejszy Chemik, niż jeszcze kilka tygodni temu" - podsumowała Maj-Erwardt.