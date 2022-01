LM: Seria pogromów! Zmienne szczęście Polaków

W kolejnym tygodniu LM odbyło się zaledwie pięć spotkań. Reszta meczów została przełożona. Wpłynęła na to pandemia koronawirusa, która dotknęła poszczególne zespoły. Przekonał się o tym m.in. Projekt Warszawa. Drużyna Andrei Anastasiego musiała przełożyć starcie z VC Greenyard Maaseik właśnie z powodu zakażeń w drużynie. Pojedynek został przełożony i odbędzie się w połowie lutego.

Pozostałe dwie polskie ekipy rozegrały swoje mecze. Świetny występ zanotował Jastrzębski Węgiel. Mistrz kraju bardzo pewnie rozprawił się na wyjeździe z VfB Friedrichshafen. Mniej szczęścia miała Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle. Wydawało się, że podopieczni Gheorghe Cretu są w stanie wygrać z Cucine Lube Civitanovą, która również borykała się z COVID-19. Po bardzo nietypowym starciu Włosi okazali się lepsi, zwyciężając po tie-breaku.

Liga Mistrzów zaserwowała pogromy

Pozostałe rozegrane spotkania nie były świętem siatkówki. Fenerbahce HDI Stambuł przynajmniej postawiło się Sir Sicomie Monini Perugia, ale finalnie turecki zespół nie wyszarpał nawet jednego seta. Świetne zaprezentował się Wilfredo Leon. Polak zdobył najwięcej punktów ze wszystkich siatkarzy (22). Atakował on ze skutecznością 64 procent, notując także taki sam wynik przyjęcia pozytywnego. Leon dołożył ponadto jeden blok i trzy asy serwisowe. W tym meczu na uznanie zasłużył też Yacine Louati. Francuz skończył bowiem 92 procent wysłanych do niego piłek.

Dynamo Moskwa było faworytem w wyjazdowym meczu z Ziraat Bankasi Ankarą, lecz można było spodziewać się walki po stronie gospodarzy. Rosjanie szybko jednak zdominowali przebieg gry i bez żadnego problemu wygrali każdą partię. Jeszcze brutalniej z przeciwnikiem rozprawiło się Trentino Itas. Do Włoch przybyło AS Cannes Dragons, które ma ogromne problemy. Francuska ekipa potwierdziła fatalną formę, zdobywając na parkiecie zaledwie 39 małych punktów.

We wtorek miał natomiast odbyć się mecz Lokomotiwu Nowosybirsk z OK Merkurem Maribor. Spotkanie nie doszło jednak do skutku, a Rosjanie otrzymali walkowera.

Wyniki:

Wtorek:

Lokomotiw Nowosybirsk – OK Merkur Maribor 3:0 - walkower

Środa:

Fenerbahce HDI Stambuł - Sir Sicoma Monini Perugia 0:3 (24:26, 25:27, 22:25)

Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle - Cucine Lube Civitanova 2:3 (17:25, 25:16, 18:25, 25:22, 12:15) - więcej tutaj

Czwartek:

Ziraat Bankasi Ankara - Dynamo Moskwa 0:3 (12:25, 20:25, 15:25)

VfB Friedrichshafen - Jastrzębski Węgiel 0:3 (15:25, 17:25, 15:25) - więcej tutaj

Trentino Itas - AS Cannes Dragons 3:0 (25:13, 25:13, 25:13)