LM: Faworyci zrobili swoje. Projekt zawiódł

Druga kolejka rywalizacji w fazie grupowej Ligi Mistrzów świetnie zaczęła się dla polskich ekip. We wtorek Jastrzębski Węgiel i Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle wygrali swoje mecze. Szczególnie istotny triumf odnieśli podopieczni Gheorghe Cretu. Wyjazdowe zwycięstwo nad Lokomotivem Nowosybirsk znacząco przybliżyło zespół do awansu z grupy. Passy nie utrzymał Projekt Warszawa, który w środę zawalił spotkanie z Ziraat Bankasi Ankara, przegrywając 1:3. Więcej informacji o meczach znajdziecie poniżej.



Włoskie i rosyjskie drużyny nie zawiodły

Swoich kibiców nie zawiedli najwięksi faworyci. Z rosyjskich ekip na kolejną stratę punktów nie pozwoliło sobie Dynamo Moskwa, pewnie pokonując VC Greenyard Maaseik. Jeszcze lepiej ze swoim przeciwnikiem rozprawił się Zenit Saint Petersburg. Dla drużyny zwycięstwo z Vojvodiną NS Vovy Sad traktowano jako formalność i w istocie tak też było.

Włosi również zrobili swoje. Cucine Lube Civitanova tylko w jednym secie miała problemy z OK Merkurem Maribor. Nic złego we Francji nie przytrafiło się Sir Sicomie Monini Perugia. AS Cannes Dragons niczym nie zaskoczyło przeciwnika. Pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach odniosło także Trentino Itas, dość pewnie radząc sobie z Fenerbahce HDI Stambuł.

Do niespodzianki doprowadził natomiast Hebar Pazardzhik, który awansował do fazy grupowej przez kwalifikacje. Bułgarzy pokonali u siebie faworyzowane VfB Friedrichshafen. Szalony mecz, w którym raz jedna, a raz druga strona przejmowała inicjatywę, zakończył się w tie-breaku. Porażka sprawia, że VfB praktycznie zamknęło sobie drogę do fazy pucharowej.



Wyniki:

Wtorek:

Knack Roeselare - Jastrzębski Węgiel 0:3 (18:25, 20:25, 23:25) - więcej tutaj

Lokomotiv Nowosybirsk - Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźie 1:3 (19:25, 25:21, 24:26, 23:25) - więcej tutaj

VC Greenyard Maasik - Dynamo Moskwa 0:3 (20:25, 22:25, 18:25)



Środa:

Sport Lizbona e Benfica - Berlin Recycling Volleys 1:3 (19:25, 16:25, 25:15, 19:25)

Vojvodina NS Seme Novy Sad - Zenit Saint Petersburg 0:3 (22:25, 13:25, 20:25)

OK Merkur Maribor - Cucine Lube Civitanowa 0:3 (18:25, 16:25, 24:26)

AS Cannes Dragons - Sir Sicoma Monini Perugia 0:3 (15:25, 22:25, 18:25)

Projekt Warszawa - Ziraat Bankasi Ankara 1:3 (21:25, 25:21, 18:25, 21:25) - więcej tutaj

Czwartek:

Hebar Pazardzhik - VfB Friedrichshafen 3:2 (25:13, 18:25, 22:25, 25:12, 15:12)

Trentino Itas - Fenerbahce HDI Stambuł 3:0 (25:21, 25:22, 25:17)