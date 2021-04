Wilfredo Leon zdobył 38 punktów i poprowadził siatkarzy Sir Safety Conad Perugii do zwycięstwa 3:2 nad Cucine Lube Civitanova w drugiej odsłonie finału o mistrzostwo Włoch. Drużyna, w której gra też Maciej Muzaj, tym samym remisuje w rywalizacji play off 1-1.

W pierwszym spotkaniu Perugia przegrała u siebie w środę 1:3. Dzień później z posady trenera tego zespołu zwolniony został niespodziewanie prowadzący również reprezentację Polski Vital Heynen. W niedzielnym pojedynku w Civitanova Marche Belga w roli głównego szkoleniowca zastąpił jego dotychczasowy asystent Carmine Fontana.

Leon tradycyjnie jest liderem drużyny ze stolicy Umbrii i nie inaczej było tym razem. Pochodzący z Kuby przyjmujący reprezentacji Polski tym razem jednak zagrał wyjątkowo efektownie - zdobył 31 pkt atakiem, trzy blokiem i dołożył do tego cztery asy. Muzaj wszedł na chwilę w drugim i czwartym secie, ale nie miał ani jednej okazji do ataku czy zagrywki i nie zdobył ani jednego "oczka". Drugi z kadrowiczów dołączył do włoskiego klubu dopiero na początku lutego.

Rywalizacja play off w finale Serie A toczy się do trzech wygranych. Trzecia jej odsłona odbędzie się w środę w Perugii.

Poprzedni sezon włoskiej ekstraklasy został przerwany z powodu pandemii COVID-19, a medali nie przyznano. Na pierwszym miejscu sklasyfikowane zostało Lube, w którym występował wówczas Mateusz Bieniek (obecnie jest wypożyczony do PGE Skry Bełchatów), a Perugia była trzecia.