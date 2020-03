Rosyjska Federacja Siatkarska (IEF) zawiesiła na czas nieokreślony krajowe rozgrywki. Decyzja zapadła po tym, jak u francuskiego przyjmującego Zenita Kazań Earvina N'Gapetha stwierdzono koronawirusa.

"Decyzja podyktowana jest pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną. Walka o miejsca 1-6 Superligi zostaje zawieszona, podobnie jak rozgrywki kobiet o miejsca 1-4" - napisano w komunikacie związku.

N'Gapeth zaraził się prawdopodobnie podczas urlopu we Francji, dokąd wyjechał w trakcie przerwy między sezonem regularnym a fazą play off.



Po powrocie do Kazania zaczął się źle czuć, wezwał lekarza, a wyniki testu na obecność koronawirusa dały wynik pozytywny. Został hospitalizowany i pozostanie na oddziale do całkowitego wyleczenia. "Najtrudniejsze jest już za mną. To były trzy skomplikowane dni, ale jest już lepiej. Opuszczę szpital w ciągu tygodnia" - napisał Francuz na swoim profilu na Instagramie.



Charyzmatyczny przyjmujący jest pierwszym znanym siatkarzem, który padł ofiarą pandemii. W Zenicie gra od 2018 roku. Słynie nie tylko z ogromnego talentu, ale i tendencji do wpadania w kłopoty. W grudniu trafił do aresztu w brazylijskim Contagem pod zarzutem napaści seksualnej. Uczestniczący wówczas w klubowych mistrzostwach świata zawodnik miał dać klapsa kobiecie podczas imprezy w klubie w Belo Horizonte. Został zwolniony za kaucją. W 2016 roku zaś został skazany na trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za pobicie kontrolera biletów w pociągu.



W lidze rosyjskiej występuje dwóch Polaków - Fabian Drzyzga (Lokomotiw Nowosybirsk) i Maciej Muzaj (Gazprom-Jugra Surgut).



Pandemia koronawirusa rozprzestrzeniła się po całym świecie. Zarażonych jest ponad 250 tys. osób, liczba zgonów przekroczyła 10 tys. W Rosji stwierdzono dotychczas 205 przypadków.

