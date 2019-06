- To, że w meczu takim jak ten doszło do tie-breaka, jest całkiem normalne - powiedział Vital Heynen, trener reprezentacji Polski, po zwycięstwie z Argentyną. "Biało-Czerwoni prowadzili już dwoma setami. - To młoda drużyna, więc rozgrywanie pięciosetowych meczów pozwoli jej nabrać regularności. Chciałbym, żebyśmy zagrali w Mediolanie jeszcze dziesięć tie-breaków.

Jakub Kochanowski (środkowy reprezentacji Polski): - To było wyrównane spotkanie, a nam udało się nie stracić koncentracji w tie-breaku. W trzecim secie zaczęliśmy mieć kłopoty, ponieważ Argentyńczycy weszli wówczas dobrze w mecz i zaczęli bardzo dobrze serwować. W tie-breaku nigdy się nie poddajemy i za takie nastawienie zostaliśmy wynagrodzeni zwycięstwem.

Marcelo Mendez (trener reprezentacji Argentyny): - Mieliśmy problemy z odczytaniem taktyki Polaków i popełnialiśmy sporo błędów. Nie zaczęliśmy dobrze tego meczu, ale w jego trakcie poprawiliśmy naszą zagrywkę i przyjęcie. To był zacięty pojedynek - decydującego seta rywale wygrali różnicą dwóch punktów.



Luciano De Cecco (rozgrywający i kapitan reprezentacji Argentyny): - W pierwszych dwóch partiach byliśmy nieco spięci, a w dwóch kolejnych zdołaliśmy poprawić swoją grę. W trzecim secie zaczęliśmy prezentować to, co zwykle i zyskaliśmy pewność siebie. Do tie-breaka przystąpiliśmy skupieni i niczego nie brakowało w naszej grze, ale przegraliśmy dwa ostatnie punkty.

Zdjęcie Kwolek i Kochanowski w akcji / Getty Images