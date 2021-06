Liga Narodów siatkarek. Amerykanki już z awansem do turnieju finałowego

Siatkówka

Siatkarki Stanów Zjednoczonych po wygranej nad Turcją 3:2 na trzy mecze przed końcem rundy zasadniczej zapewniły sobie awans do Final Four Ligi Narodów, rozgrywanej we włoskim Rimini. Polki uległy Niemkom 0:3 i była to ich już ósma porażka w turnieju.

