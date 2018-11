- Taki początek i ten wynik brałyśmy w ciemno - przyznała po zwycięstwie w inauguracyjnym spotkaniu siatkarskiej Ligi Mistrzyń kapitan ŁKS Commercecon Łódź Marta Wójcik. Wicemistrzynie kraju w 1. kolejce pokonały przed własną publicznością niemiecki SSC Palmberg Schwerin 3-1.

Zdjęcie ŁKS Commercecon Łódź /Sebastian Borowski /Newspix Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ciężka droga do Tokio dla naszych siatkarzy. Poradzą sobie? Wideo INTERIA.TV

Siatkarki ŁKS, które były rewelacją ubiegłych rozgrywek ekstraklasy, równie udanie zadebiutowały w Lidze Mistrzyń. We wtorek - po 28 latach od ostatniego występu w europejskich pucharach - łodzianki przed własną publicznością dość pewnie pokonały mistrza Niemiec.

Reklama

- Przed meczem taki wynik brałyśmy w ciemno, bo nie stawałyśmy do tego pojedynku w roli faworyta. Schwerin to bardzo doświadczony zespół z wieloma zawodniczkami ogranymi na międzynarodowej arenie. My mamy zaś wiele debiutantek w Lidze Mistrzyń, które potrafiły to udźwignąć. Nie stresowały się debiutem przed własną publicznością, czy rangą rozgrywek, tylko cieszyły się grą i zrobiły to, co miały zrobić - podkreśliła kapitan ŁKS Marta Wójcik.

Doświadczona rozgrywająca oceniła, że kluczem do sukcesu było pozytywne nastawienie.

- Nie spuszczałyśmy głów. Czasem w siatkówce tak jest, że człowiek odbija się od ściany, ale idzie dalej do przodu i to u niego z przodu jest trójka. To jest fantastyczne, że wygrałyśmy, ale mam nadzieję, że to jeszcze nie wszystko, co powiedziałyśmy w Lidze Mistrzyń - zaznaczyła siatkarka, która po raz pierwszy w tych elitarnych rozgrywkach zagrała 14 lat temu, jeszcze w barwach Winiar Kalisz.

Zadowolony z postawy swoich podopiecznych i dobrego startu w europejskich pucharach był trener ŁKS Michał Masek. Jak bowiem tłumaczył, nie było łatwo przeciwstawić się szybkiej siatkówce prezentowanej przez mistrzynie Niemiec.

- Przed tym pojedynkiem powiedziałem dziewczynom, że wszędzie musimy być o sekundę wcześniej niż w normalnym ligowym meczu. Tak było. Dobrze zagraliśmy w obronie, na przyjęciu, ale też bardzo skutecznie atakowaliśmy z wysokich piłek. To był fajny mecz w naszym wykonaniu, z czego bardzo się cieszę - podsumował Słowak.

ŁKS do sukcesu poprowadziła atakująca Monika Bociek, która zakończyła spotkanie z dorobkiem 21 punktów i z 48-procentową skutecznością w ataku.

- Było bardzo ciężko, ale na szczęście popełniłyśmy niewiele błędów i to dało nam wygraną. Coraz lepiej czuję się w ataku, bo przez ostatnie tygodnie w tym temacie miałam trochę powodów do narzekań. Cieszę się, że ten mecz mi się udał, ale nie zrobiłabym tego sama, bez koleżanek z drużyny. Dotychczasowe spotkania pokazują, że naszą mocą jest wyrównany skład i zbilansowany rozkład sił na skrzydłach - przyznała reprezentantka kraju.

W łódzkim klubie wierzą, że udany początek nie był ostatnim słowem wicemistrzyń kraju w LM, choć ich kolejnymi rywalami będzie mistrz Włoch - Imoco Volley Conegliano, w którym występuje m.in. Joanna Wołosz oraz inna czołowa ekipa z Italii - Savino Del Bene Scandicci.

W drugim spotkaniu grupy D Imoco zmierzy się w środę z Savino. Z tym drugim rywalem ŁKS zagra w 2. kolejce na wyjeździe 20 grudnia. (PAP)

Bartłomiej Pawlak