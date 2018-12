Liga Mistrzyń: Faworyci nie mieli litości, nie było emocji

Wszystkie środowe mecze Ligi Mistrzyń kończyły się w trzech setach. Efektownie wygrały ekipy Eczacibasi VitrA Stambuł i Igor Gorgonzola Novara, które komplet punktów przywiozły z dalekich wyjazdów. Efektownie w rozgrywki weszła też drużyna Allianz MTV Stuttgart, która zanotowała triumf w trzech setach przed własną publicznością.

Zdjęcie Hameelinna - Eczacibasi VitrA Stambuł /CEV /materiały prasowe

Niemiecka ekipa Allianz MTV szybko rozprawiła się z francuskim Beziers, a świetny mecz rozegrały Krystal Rivers i Grace Wilhite. Po porażce w Stambule zespół ze Stuttgartu zgłosił aspirację do walki o drugie miejsce w gruypie A, Beziers z kolei przegrało po raz pierwszy i będzie musiało starać się o triumf w rewanżu, by wyprzedzić środowe rywalki w tabeli.



Allianz MTV Stuttgart - Beziers VB 3:0 (25:16, 25:16, 25:20)

Gigant ze Stambułu zawitał w środę do Finlandii, gdzie zdeklasował debiutujące w LM siatkarki z Hameelinny. Marco Aurelio Motta miał okazję sprawdzić rezerwy, ze spokojem obejrzał pojedynek, w którym Tijana Bosković i spółka zdecydowanie rozprawiły się z kopciuszkiem. Eczacibasi VitrA zdecydowanie przewodzi grupie B Ligi Mistrzyń.



Hameelinna - Eczacibasi VitrA Stambuł 0:3 (11:25, 20:25, 16:25)

W Mińsku trzech setów potrzebowały faworyzowane siatkarki z Novary, by odprawić miejscowe i wziąć komplet punktów. Tylko w secie drugim Białorusinki postawiły się faworytkom, ale dzięki świetnej grze Michelle Bartsch nie doszło do niespodzianki. Igor Gorgonzola wziął pełną pulę w drugiej serii gier w grupie C i jest liderem, przed RC Cannes i Grot Budowlanymi Łódź.



Minczanka Mińsk - Igor Gorgonzola Novara 0:3 (19:25, 32:34, 16:25)