ŁKS Commercecon odniósł drugie zwycięstwo w drugim meczu siatkarskiej Ligi Mistrzyń sezonu 2018/19. Łodzianki pokonały na wyjeździe Chimik Jużne 3:2 w grupie C, choć przegrywały już 0:2 w setach. Wcześniej podopieczne Marka Solarewicza wygrały z niemieckim Allianz MTV Stuttgart 3:2.

Po wyrównanym początku (7:7) gospodynie uzyskały przewagę 12:8, ale straciły kolejno osiem punktów. Mistrzynie Polski krótko cieszyły się prowadzeniem. Chimik wyrównał na 16:16.

W pierwszym secie o zwycięstwie ukraińskiego zespołu zadecydowała końcówka. Łodzianki prowadziły 23:20, ale straciły pięć punktów z rzędu. Na zagrywce pojawiła się Anastazja Majewska, a ostatnie ataki kończyły Kateryna Frołowa - z krótkiej i Julia Bojko - z drugiej linii.

Druga partia toczyła się pod dyktando Chimika. Początek był wyrównany 7:7, ale potem uwidoczniła się wyraźna przewaga ukraińskiego zespołu - 19:12 i 22:14. Łodzianki popełniały błędy, miały problemy z przyjęciem, pozwoliły rywalkom narzucić swój styl gry.

W trzecim secie równo było do stanu po 11 kiedy to Klaudia Alagierska zaatakowała ze środka. Od tego momentu ŁKS Commercecon zaczął przeważać i powiększać przewagę, która wahała się od trzech do pięciu punktów. Mistrz Polski grał skutecznie niż w poprzednich setach i zasłużenie wygrał 25:20.

Czwarta partia należała do łodzianek. Dobrze w ataku grała Izabela Kowalińska, swoje punkty dodawała Serbka Katarina Lazović. W sumie przyjezdne zwyciężyły 25:18.

Mistrzynie Polski poszły za ciosem w tie-breaku. W nim przewaga umiejętności siatkarek z Łodzi była już wyraźna. Po ataku serbskiej przyjmującej prowadziły 8:4, a piłkę meczową miały po kolejnej skończonej akcji przez Kowalińską (14:7). Ostatni punkt zdobyła zaś Aleksandra Wójcik.

W drugim spotkaniu tej grupy Allianz MTV Stuttgart podejmie Igor Gorgonzolę Novara, środa 19.00.



Następne spotkanie ŁKS Commercecon rozegra u siebie 17 grudnia z włoskim klubem.

W fazie grupowej LM uczestnicy 20 zespołów podzielonych na pięć grup. Awans do ćwierćfinału wywalczą zwycięzcy grup oraz trzy drużyny z drugich miejsc z najlepszym bilansem.



Chimik Jużne - ŁKS Commercecon 2:3 (25:23, 25:17, 20:25, 18:25, 8:15)

Chimik: Olga Skrypak, Katarina Frołowa, Anastazja Majewska, Julia Bojko, Daria Stepanowska, Tatiana Kozłowa - Krystyna Niemcewa (libero) - Jewgenia Chober, Julia Mykytiuk.

ŁKS Commercecon: Eva Mori, Klaudia Alagierska, Monika Bociek, Katarina Lazović, Joanna Pacak, Aleksandra Wójcik - Krystyna Strasz (libero) - Daria Szczyrba, Izabela Kowalińska, Anna Korabiec, Natalia Skrzypkowska.

Tabela:

M Z P Pkt Sety



1. ŁKS Commercecon 2 2 0 4 6:4

2. Igor Gorgonzola Novara 1 1 0 3 3:0

3. Allianz MTV Stuttgart 1 0 1 1 2:3

4. Chimik Jużne 2 0 2 1 2:6