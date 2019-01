Liga Mistrzów: Sir Sicoma Colussi Perugia znów zwycięska

Cztery mecze i cztery zwycięstwa w tegorocznej Lidze Mistrzów ma na swoim koncie mistrz Włoch, Sir Sicoma Colussi Perugia. Zespół Wilfredo Leona w środę gładko odprawił Tours VB, choć reprezentant Polski tym razem nie błyszczał. Niespodziewanej porażki doznało VfB Friedrichshafen Vitala Heynena, niemiecki zespół stracił tym samym szansę awansu do fazy pucharowej rozgrywek.

Zdjęcie Sir Sicoma Colussi Perugia - Tours VB /CEV /materiały prasowe

Czwarte zwycięstwo w czwartym meczu tegorocznej LM odniosła ekipa z Perugii, która na własnym terenie w trzech setach odprawiła francuskie Tours. Wilfredo Leon tym razem zagrał nieco słabsze zawody, a przed własną publicznością brylowali Filippo Lanza i Aleksandar Atanasijević. Włoska potęga zgarnęła komplet punktów, w tabeli grupy E prowadzi bez żadnych wątpliwości. Jeśli w połowie lutego ogra w Moskwie Dynamo, wówczas zgarnie triumf w stawce i awans z pierwszego miejsca do fazy pucharowej.



Sir Sicoma Colussi Perugia - Tours VB 3:0 (25:20, 25:20, 25:19)



W Ankarze komplet punktów i zwycięstwo wzięli siatkarze Halkbanku, którzy w grupie A ścigają liderujący Zenit Kazań. Tureckiego giganta do wygranej poprowadził duet Alen Sket - Drazen Luburić, dzięki nim Halkbank ma na koncie dwa zwycięstwa i drugie miejsce w tabeli. Ekipa z Niemiec już niemal na pewno straciła szansę na awans do fazy pucharowej, Turcy muszą walczyć o kolejne punkty i zwycięstwa, które mogą ułatwić drogę do play off LM.



Halkbank Ankara - United Volleys Frankfurt 3:1 (25:12, 23:25, 25:22, 25:21)

Vital Heynen i jego VfB walczyli w środę z francuskim Chaumont. Francuzi zaskoczyli rywali w ich ZF Arena, prowadzili już 2:0, by dać się doścignąć i rozstrzygnąć losy spotkania w tie breaku. W piątej partii zwycięstwo wzięli siatkarze , a to oznacza, że Friedrichshafen nie ma już szans na występ w play off Ligi Mistrzów. Trzy porażki w czterech kolejkach to zbyt wiele, by awansować nawet z drugiej pozycji w grupie. Rewelacyjne Chaumot teoretycznie może jeszcze wygrać grupę C, ale będzie musiało ograć u siebie Zenit Sankt Petersburg.



VfB Friedrichshafen - Chaumot VB 52 HM 2:3 (19:25, 19:25, 25:22, 25:19, 14:16)