Do grupy z gigantami siatkówki trafił także debiutant - OK Merkur Maribor ze Słowenii.



Wszystkich rywali nie zna jeszcze Jastrzębski Węgiel, który zmierzy się z niemieckim VfB Friedrichshafen, belgijskim Knack Roeselare oraz zwycięzcą kwalifikacji.



Do grupy z Projektem Warszawa los przydzielił natomiast: Dynamo Moskwa, Ziraat Bankasi Ankara (Turcja) oraz VC Greenyard Maaseik (Belgia).



20 uczestników Ligi Mistrzów podzielono na pięć grup. Wszystkie drużyny zagrają ze sobą w grupie dwa razy - raz przed własną publicznością, raz na wyjeździe. Do ćwierćfinałów awansują zwycięzcy grup oraz trzy zespoły z drugich miejsc z najlepszym bilansem.





Siatkarska Liga Mistrzów. Podział na grupy:

Reklama

grupa A: Jastrzębski Węgiel, Friedrichshafen (Niemcy), Knack Roeselare (Belgia), kwalifikant

grupa B: Dynamo Moskwa, Ziraat Banasi Ankara (Turcja), VC Greenyard Maaseik (Belgia), Projekt Warszawa

grupa C: Cucine Lube Civitanova (Włochy), Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle, OK Merkur Maribor (Słowenia), Lokomotiw Nowosybirsk

grupa D: Zenit Sankt Petersburg (Rosja), Berlin Recycling Volleys (Niemcy), Vojvodina Nowy Sad (Serbia), kwalifikant

grupa E: Sir Sicoma Monini Perugia (Włochy), Fenerbahce HDI Stambuł (Turcja), AS Cannes Dragons (Francja), Trentino Itas (Włochy)

TB