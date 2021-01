Liga Mistrzów siatkarzy. Fenerbahce - Lindemans 3:0

Siatkarze tureckiego Fenerbahce HDI Stambuł pokonali belgijski zespół Lindemans Aalst 3:0 (25:14, 25:19, 25:19) w inauguracyjnym spotkaniu drugiego turnieju grupy A Ligi Mistrzów. Zawody rozgrywane są w Bełchatowie.

O godz. 20.30 ma rozpocząć się spotkanie dwóch polskich drużyn. Liderująca z kompletem zwycięstw Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle zmierzy się z PGE Skrą Bełchatów. Turniej potrwa do czwartku.



Mecz Fenerbahce HDI z Lidemans był jednostronnym widowiskiem. Turecki zespół dominował w każdym secie. Najskuteczniejszy był znany z występów w polskiej ekstraklasie Salvador Hidalgo Oliva. Kubański przyjmujący drużyny ze Stambułu zdobył 16 pkt. Dla Fenerbahce było to drugie zwycięstwo w gr. A, Lindemans pozostaje bez wygranej.



W tym sezonie, ze względu na pandemię, faza grupowa LM rozgrywana jest w formule dwóch turniejów. Na podstawie wyników z Bełchatowa oraz wcześniejszych zawodów w Kędzierzynie-Koźlu ustalona zostanie końcowa kolejność. Awans do fazy play off uzyskają zwycięzcy każdej z pięciu grup oraz trzy zespoły z drugich miejsc z najlepszym bilansem.



autor: Bartłomiej Pawlak



