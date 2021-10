Liga Mistrzów: Polak o krok od fazy grupowej

Mistrzowie Czech starają się o powtórkę sprzed roku, kiedy to rywalizowali w fazie grupowej LM. Na razie czeski klub musi przebijać się przez kwalifikacje. W pierwszej rundzie CEZ miało sporo problemów, ale finalnie pokonało CSM Arcadę Galati. Kolejnym przeciwnikiem zespołu z Karlowych War był Mladost Zagrzeb.

Tym razem Czesi pewniej rozwiązali sprawę awansu. Pomogła w tym wyjazdowa wygrana. 20 października CEZ pokonało rywala 3:1. Szczególnie imponująco prezentuje się czwarty set, gdyż Czesi wygrali go 25:8. W tym spotkaniu Wiese nie pojawił się na parkiecie.



Mladost wyciągnął wnioski z poprzedniego spotkania i tydzień później objął nawet prowadzenie 2:0. Kluczowy okazał się czwarty set. W nim doszło do gry na przewagi. Więcej zimnej krwi zachowali gracze CEZ, którzy w ten sposób zapewnili sobie udział w dalszej rundzie. Tie-break nie miał już znaczenia, dlatego chorwacka drużyna nie postawiła się przeciwnikowi. W tym meczu Wiese zagrał, ale jego statystyki pozostawiały wiele do życzenia.



W pozostałych rywalizacjach nie zawiedli faworyci - Olympiakos Pireus i Sport Lizbona e Benfica. Rywalizacja Greków z Rieker UJS Komarno była o tyle ciekawa, że w pierwszym meczu jeden set zakończył się wynikiem aż 40:38. Ogólnie jednak Olympiakos i Benfica wyraźnie pokonali rywali, tracąc w dwumeczu tylko jednego seta. Stawkę trzeciej rundy kwalifikacji zamknął Hebar Pazardzhik. Bułgarski klub odwrócił losy rywalizacji z Szachtiorem Soligorsk, wygrywając na wyjeździe 3:1.



Pierwsze mecze:

Hebar Pazardzhik - Szachtior Soligorsk 2:3 (22:25, 25:15, 25:14, 19:25, 9:15)

Mladost Zagrzeb - CEZ Karlovarsko 1:3 (25:21, 17:25, 24:26, 8:25)

Rieker UJS Komarno - Olympiakos Pireus 1:3 (25:22, 38:40, 21:25, 22:25)

Sport Lizbona e Benfica - Ford Levoranta Sastamala 3:0 (25:23, 25:21, 25:18)



Runda rewanżowa:

Szachtior Soligorsk - Hebar Pazardzhik 1:3 (25:15, 21:25, 16:25, 22:25)

CEZ Karlovarsko - Mladost Zagrzeb 3:2 (18:25, 18:25, 25:19, 27:25, 15:9)

Olympiakos Pireus - Rieker UJS Komarno 3:0 (25:21, 25:19, 31:29)

Ford Levoranta Sastamala - Sport Lizbona e Benfica 1:3 (27:25, 20:25, 21:25, 14:25)

Reklama

Do zakończenia kwalifikacji pozostały decydujące starcia. CEZ Karlovarsko zmierzy się ze Sport Lizbona e Benfica, natomiast Olympiakos Pireus stwory parę z Hebarem Pazardzhik. Zwycięzcy dwumeczów dołączą do stawki LM.