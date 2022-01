Liga Mistrzów: Jeden z faworytów całkowicie rozbity – podsumowanie tygodnia

Patryk Głowacki Siatkówka

Powoli faza grupowa Ligi Mistrzów dobiega końca. Potwierdza to fakt, że Jastrzębski Węgiel już zapewnił sobie miejsce w ćwierćfinale zmagań. W ostatnich dniach sensacyjną porażkę zaliczył Zenit Saint Petersburg. Jeden z faworytów do wygrania LM przegrał we własnej hali 0:3 z dużo niżej notowanym zespołem.

Zdjęcie Aleksander Śliwka z ZAKS-y / Tomasz Kudala / Reporter