Liga Mistrzów: Jastrzębski Węgiel w ćwierćfinale!

Patryk Głowacki Siatkówka

Jastrzębski Węgiel zrobił, co do niego należało i wygrał mecz z Knack Roeselare 3:0. Podopieczni Andrei Gardiniego zapewnili sobie tym samym pierwsze miejsce w grupie A, a co za tym idzie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Mistrzom Polski nie przeszkodził fakt, że do spotkania przystąpili w mocno okrojonym składzie.

Zdjęcie Trevor Clevenot wystąpił wyjątkowo w innej roli / Adam Starszynski / PressFocus / NEWSPIX.PL / Newspix