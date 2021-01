​Liga Mistrzów FIBA. Wyniki i tabela grupy D

Koszykarze Pszczółki Startu odpadli z rozgrywek Ligi Mistrzów FIBA. Wicemistrzowie Polski, debiutanci na europejskich parkietach, przegrali w spotkaniu 6., ostatniej kolejki w Saragossie z liderem grupy Casademont 82:94.

W innym spotkaniu tej grupy Niżny Nowogród pokonał węgierski Falco Szombathely 73:68 i jako druga drużyna w tabeli awansował do drugiej fazy.



Po dwie najlepsze ekipy z każdej z ośmiu grup wywalczą udział w najlepszej 16. Pierwsza faza zakończy się 27 stycznia spotkaniem drużyny RETAbet Bilbao z Jarosławem Zyskowskim jr. w składzie z Pinarem Karsiyaka.



Nowe cztery grupy drugiej rundy LM FIBA zostaną stworzone w wyniku losowania, które ma się odbyć w lutym. Rywalizacja tego etapu powinna wystartować 2-3 marca.



Po sześciu kolejnych spotkaniach systemem mecz i rewanż do turnieju finałowego Final Eight, który zaplanowano na pierwszy weekend maja, awans uzyskają po dwie czołowe drużyny.



Finałowe turnieje LM FIBA toczyły się do tej pory w formacie czterech najlepszych zespołów (Final Four), ale w minionych rozgrywkach zmieniono formułę z powodu pandemii koronawirusa. Rywalizacja przerwana w marcu została dokończona w październiku. Zwycięzcą turnieju Final Eight w Atenach został hiszpański San Pablo Burgos, który w finale pokonał gospodarza, drużynę AEK 85:74.



W poprzednich latach po puchar i nagrodę w wysokości miliona euro (od 2018 r.) sięgały: Iberostar Teneryfa (2017), AEK Ateny (2018) i Segafredo Virtus Bolonia (2019).





Wyniki i tabela gr. D:



Casademont Saragossa - Pszczółka Start Lublin 94:82 (28:8, 21:25, 20:20, 25:19)

Niżny Nowogród - Falco Szombathely 73:68 (17:10, 21:19, 10:20, 25:19)



tabela:

pkt M Z P kosze

1. Casademont Saragossa 11 6 5 1 527:504

2. Niżny Nowogród 10 6 4 2 496:463

---------------------------------------------------------

3. Falco Szombathely 9 6 3 3 493:471

4. Pszczółka Start Lublin 6 6 0 6 432:510