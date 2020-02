Zaliczany do światowej czołówki siatkarzy Earvin Ngapeth przyznał, że do końca wierzył, iż Zenit Kazań - mimo małych szans - awansuje do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. - Trudno wyjaśnić to, co się z nami stało w tych rozgrywkach - zaznaczył zawiedziony Francuz.

Zenit to najbardziej utytułowany klub w Europie w ostatnich latach. Triumfował w LM w latach: 2008, 2012, 2015-18, a w poprzednim sezonie dotarł do finału. W minionych ośmiu edycjach tylko raz nie stanął na podium, a w fazie pucharowej poprzednio zabrakło go w sezonie 2006/07, kiedy nie brał udziału w tych rozgrywkach.

W bieżącej edycji trafił do grupy C, w której przegrał łącznie aż trzy spotkania, w tym oba z Jastrzębskim Węglem. Zajął dopiero trzecie miejsce w tabeli, ustępując liczbą zwycięstw nie tylko polskiemu klubowi, ale i belgijskiemu Greenyardowi Maaseik.

- Musieliśmy wygrać w środę na koniec z Halkbankiem Ankara, by zachować szanse na ćwierćfinał i zadanie wykonaliśmy (3:1 - PAP). Potem czekaliśmy, co zrobi wieczorem Greenyard (wygrał z jastrzębianami 3:2 - PAP). Wierzyłem do końca, że awansujemy. W siatkówce wszystko jest możliwe - zaznaczył Ngapeth.

Zwrócił uwagę, że jego klubowi nie wiodło się dotychczas w tym sezonie wyłącznie w europejskich pucharach.

- Trudno wyjaśnić to, co się z nami stało w LM. W rosyjskiej ekstraklasie szło nam dobrze, ale w europejskich pucharach nie potrafiliśmy odnaleźć naszej gry - ocenił charyzmatyczny francuski przyjmujący.

Zenit dysponuje imponującym budżetem i przez ostatnie lata był zbiorem gwiazd. W latach 2014-18 z roli lidera wywiązywał się obecny reprezentant Polski kubańskiego pochodzenia Wilfredo Leon, a w okresie 2012-19 ważną postacią był Amerykanin Matthew Anderson. Poza tym w ekipie było wielu czołowych reprezentantów Rosji. Część z nich nadal jest w drużynie, a w ostatnich dwóch latach pozystkano m.in. Ngapetha i Bułgara Cwetana Sokołowa. Do niedawna trenerem był słynny Władimir Alekno, który w tym sezonie jednak pełni funkcję konsultanta, a obowiązki szkoleniowca przejął znany do niedawna jako doświadczony libero Aleksiej Werbow.