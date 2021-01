​Liga japońska siatkarzy. Kolejny udany występ Bartosza Kurka

Bartosz Kurek zdobył 25 punktów, a jego zespół Wolfdogs Nagoja pokonał u siebie JTEKT Stings 3:0 w meczu ligi japońskiej. Dzień wcześniej w pojedynku tych ekip siatkarz reprezentacji Polski uzyskał aż 40 "oczek", a jego drużyna zwyciężyła 3:1.

Kurek w sobotę miał 24 skuteczne ataki i raz zablokował rywali. Dzień wcześniej popisał się 36 atakami, a jego imponujący dorobek uzupełniły wówczas dwa bloki i dwa asy.



Wolfdogs po rozegraniu 18 spotkań objęli prowadzenie w tabeli, mając na koncie 41 punktów. Stracić je mogą już w niedzielę na rzecz zespołu Panasonic Panthers, którego barw broni Michał Kubiak. Drużyna kapitana biało-czerwonych w sobotę wygrała we własnej hali z JT Thunders, a on zdobył 12 "oczek". "Pantery", które rozegrały 17 meczów, mają do ekipy Kurka jednopunktową stratę.

