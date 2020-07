​Liga grecka siatkarzy. Panathinaikos po 14 latach znów mistrzem kraju

Siatkarze Panathinaikosu Ateny po 14 latach przerwy zostali mistrzem Grecji. W dokończonych po przerwie spowodowanej pandemią rozgrywkach pokonali w niedzielę u siebie Olympiakos Pireus 3:1, a całą finałową rywalizację wygrali 2-0. To ich 25. tytuł w historii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piękna siatkarka kończy karierę. Chce poświęcić się nauce. Wideo INTERIA.TV

Pierwszy mecz tych ekip zakończył się wygraną Panathinaikosu 3:0. Olympiakos bronił tytułu.

Reklama

W zdecydowanej większości lig siatkarskich w Europie rozgrywek przerwanych w marcu ze względu na epidemię koronawirusa rywalizacji już nie wznowiono. Grecy postanowili jednak dokończyć sezon.

Faza play off ruszyła 30 czerwca od półfinałów. Na tym etapie także grano do dwóch zwycięstw.



#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>





Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne / Anna Klepaczko / Newspix