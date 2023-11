Liderka reprezentacji Polski świetnie przyjęta w Łodzi. A ta była bezlitosna

Stysiak pierwszy raz od pięciu lat zagrała przeciwko Budowlanym. Zresztą to właśnie w trakcie sezonu 2018/2019 po decyzji związku odeszła z Chemika Police do łódzkiej drużyny, której zresztą pomogła zdobyć srebrny medal mistrzostw Polski, a potem wyjechała do Włoch. Od tej pory w Łodzi bywała tylko podczas meczów reprezentacji Polski.

Fenerbahce to jeden z faworytów całej Ligi Mistrzyń. Dla łodzianek sukcesem będzie wyjście do fazy pucharowej. Pierwszy mecz przegrały, ale drugi wygrały. W trzecim oczywiście nie były faworytkami. Na dodatek łodzianki zagrały bez liderki Any Bjelicy, która choć była w kadrze meczowej, to ma problemy zdrowotne. Zastąpiła ją Weronika Sobiczewska.